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Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан звернулася до світової спільноти та першої леді США Меланії Трамп із закликом посприяти евакуації цивільних українців із тимчасово окупованих територій.

У своєму дописі в Instagram уродженка Миколаєва привернула увагу до критичної гуманітарної ситуації на Кінбурнській косі та в інших захоплених рф регіонах, висловивши сподівання на лідерство дружини американського президента у питанні порятунку мирних жителів.

За словами спортсменки, через дії держави-агресорки там виникла гуманітарна катастрофа: місцеві мешканці змушені жити в повній ізоляції, без належної допомоги, зокрема медичної, та постійно перебувають у зоні підвищеної небезпеки через бойові дії. Харлан наголосила на необхідності негайних і рішучих міжнародних дій, а також закликала всіх максимально поширювати інформацію про долю людей, які досі залишаються в окупації на Кінбурнській косі.

Джерело: сторінка Ольги Харлан в Instagram.

Україна опрацьовує нові гуманітарні місії для порятунку людей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. До цієї роботи планують залучити американських партнерів, зокрема команду першої леді США Меланії Трамп, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з Першою леді США Меланією Трамп у Вашингтоні порушив питання повернення депортованих українських дітей, звільнення військовополонених і пошук зниклих безвісти.

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