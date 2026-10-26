Оля Полякова відмовилася від традиційного концерту 26 жовтня та пояснила причину

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Українська співачка Оля Полякова цього року не провела традиційний щорічний концерт 26 жовтня. Артистка звернулася до шанувальників і пояснила, чому вирішила не виступати у звичну дату.

За словами співачки, зараз вона зосереджена на підготовці нової концертної програми та роботі над проєктом The Nogi. Саме тому Полякова разом зі своєю командою не планувала виступу 26 жовтня. Також артистка розповіла, коли збирається повернутися на сцену з концертами.

«Я вважаю, що артист має відчувати час, у якому живе, і бути чесним зі своєю аудиторією. Саме тому, мабуть, і з’явився проєкт The Nogi, над яким ми зараз багато працюємо. Це можливість говорити про нашу реальність через живу емоцію, чесні думки, іронію та гострі слова», – зазначила зірка.

Також Полякова прокоментувала хвилю скасованих концертів інших артистів через постійні російські атаки. «Також ви бачите, що зараз через підвищену небезпеку концерти скасовуються один за одним. Мені дуже шкода артистів, які вкладають купу енергії, часу та грошей у свої шоу, які треба переносити... Мені також шкода глядачів, які чекають хоч трохи відради в ці темні часи», – додала вона.

Тож Оля Полякова пообіцяла повернутися з концертами, коли буде впевнена в безпечних умовах для глядачів. Наразі виконавиця не ризикує влаштовувати заходи, оскільки підготовка потребує чимало сил, грошей та відповідальності.

«До концертів ми обов’язково повернемося, коли будемо впевнені, що це безпечно для наших глядачів і команди. Тому що концерт – це не просто бажання артиста вийти на сцену. Це величезна команда, серйозні витрати, складна організація і, найголовніше, величезна відповідальність перед людьми, які приходять до нас, і всіма, хто працює над цим. Велике шоу для артиста – це не тільки про его. Це бізнес, це питання зважених рішень, ризиків та відповідальності», – написала співачка.

Про це повідомляється із посиланням на допис артистки у Facebook.

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