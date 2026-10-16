Олігарха російського походження судитимуть за привласнення зерна на $60 млн

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Перед судом постане власник міжнародної компанії з торгівлі зерном — олігарх російського походження, якого обвинувачують в організації схеми заволодіння зерном ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) в особливо великому розмірі.

За даними слідства, зерно, що належало державній компанії, через низку підприємств поставили до Саудівської Аравії. Умови передбачали оплату після постачання, що не відповідало ринковим нормам. У результаті ДПЗКУ не отримала коштів за продукцію, а завдані збитки оцінили в 60 млн доларів США.

Частину цих коштів, понад $40,9 мільйона, легалізували через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі.

Про це повідомляє НАБУ.

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