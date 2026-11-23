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Олімпійська чемпіонка Оксана Баюл обурилася, коли дніпровську школу фігурного катання в мережі назвали гордістю Радянського Союзу.

Спортсменка наголосила, що кожен фігурист є індивідуальністю, а своїми досягненнями вона пишається сама.

Баюл заявила, що не хоче жити минулим і згадала про людей, пов’язаних із радянськими спецслужбами, які, за її словами, намагалися впливати на її спортивний шлях.

Фігуристка також розповіла, що ніколи не була на боці Росії. У 1990-х вона спілкувалася та тренувалася в американському середовищі, а у 2006 році відвідала шоу Іллі Авербуха, після чого вирішила більше не виступати в Росії, хоча отримувала пропозиції.

Баюл переконана, що якби СРСР не розпався, вона навряд чи стала б олімпійською чемпіонкою. За її словами, радянська система фігурного катання працювала переважно на Москву, а російські тренери забирали перспективних дітей із Дніпра до своїх груп. Мати спортсменки не відпустила її до Росії, за що Оксана досі їй вдячна.

Джерело: Instagram Оксани Баюл.

Колишній чоловік української фігуристки Оксани Баюл, Карло Фаріна, отримав одноосібну опіку над їхньою 11-річною донькою Софією під час тривалого розлучного процесу. Колишнє подружжя також домовилося розділити інвестиційний рахунок на суму $108 тисяч.

Фігуристка Оксана Баюл, яка принесла Україні першу за часи незалежності медаль на Олімпійських іграх, відмовилася від українського громадянства. Причин свого вчинку спортсменка не пояснила.

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