Омбудсмен ініціював перевірку ДПСУ через затримання киянина на кордоні з Молдовою

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив лист-реагування до Адміністрації Державної прикордонної служби України з вимогою провести службову перевірку інциденту на кордоні з Молдовою. Приводом стали публікації у ЗМІ про ушпиталення 49-річного киянина, який заявив про побиття та спробу його втопити з боку прикордонників під час спроби переплисти річку Дністер поблизу села Голошниця.

Омбудсмен наголосив на необхідності об'єктивного встановлення всіх обставин події та перевірки правомірності й пропорційності застосування сили працівниками ДПСУ. У разі підтвердження перевищення службових повноважень ситуація вимагатиме ретельного розслідування та належної правової оцінки.

Джерело: Офіс Омбудсмена України.

У Молдові затримали двох українських прикордонників, які, за даними молдовської сторони, перетнули державний кордон на моторному човні. Це сталося 15 жовтня поблизу села Голошниця, коли службовці намагалися затримати громадянина України. Місцева прокуратура вирішила порушити кримінальну справу через можливе незаконне перетинання кордону.

Молдовська сторона повернула Україні двох українських прикордонників, затриманих 15 жовтня під час переслідування ухилянта на річці Дністер.

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