Омбудсмен назвав чотири лідируючі області за скаргами на ТЦК

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про систематичне зростання кількості звернень громадян щодо порушень з боку військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

За словами омбудсмена, найбільше скарг протягом тривалого часу надходить із чотирьох регіонів України — Одеської, Дніпропетровської, Львівської та Закарпатської областей. Як приклад відсутності належної системи реагування Лубінець навів ситуацію на Закарпатті, де щодо керівника обласного ТЦК за матеріалами перевірок СБУ відкрила кримінальне провадження та вилучила велику суму готівки, однак після звільнення посадовця згодом поновили на тій самій посаді у статусі тимчасового виконувача обов'язків.

Омбудсмен наголосив, що ключовою причиною невирішеності проблем під час мобілізаційних заходів є відсутність системної та жорсткої реакції з боку попереднього керівництва Міністерства оборони та Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Джерела: інтерв'ю омбудсмена Дмитра Лубінця виданню «Радіо Свобода».

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