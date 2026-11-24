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Уповноважений Верховної Ради з прав людини відкрив провадження за скаргами журналіста Данила Мокрика щодо відсутності відповіді президента Володимира Зеленського на електронну петицію із закликом провести відкриту пресконференцію з незалежними журналістами.

Як випливає з відповіді Секретаріату омбудсмена від 23 листопада, оприлюдненої журналістом 24 листопада у соцмережі Threads, відомство розглянуло його звернення від 23 жовтня та 2 листопада і вже направило запит до Офісу президента для з’ясування обставин справи, пообіцявши окремо поінформувати заявника про результати перевірки.

Петицію 27 серпня зареєструвала Анна Репіна, запропонувавши главі держави провести окрему зустріч із представниками незалежних медіа, зокрема «Української правди», Bihus.Info, «Слідство.Інфо», «Радіо Свобода», hromadske, The Kyiv Independent та «Суспільного», для обговорення внутрішньої політики та рішень влади без попереднього погодження запитань. Ініціатива зібрала 25 065 підписів із 25 тисяч необхідних ще 29 вересня, проте станом на 24 листопада досі перебуває у статусі «На розгляді» без публічної відповіді президента, попри вимогу законодавства розглядати такі звернення невідкладно та не довше десяти робочих днів від початку розгляду.

Востаннє велику пресконференцію для широкого кола журналістів Зеленський проводив у лютому 2025 року, а згодом спілкувався зі ЗМІ переважно під час спільних брифінгів з іноземними партнерами або через запроваджений у грудні 2025 року формат аудіовідповідей у WhatsApp на заздалегідь надіслані запитання.

Джерело: Данило Мокрик у Threads.

Електронна петиція із закликом до Президента України Володимира Зеленського провести відкриту пресконференцію за участю незалежних медіа набрала необхідні 25 тисяч голосів для обов'язкового розгляду ще 29 вересня, в Офісі Президента не відреагували на звернення.

Президент України Володимир Зеленський направив петицію щодо позбавлення виконавця Олексія Потапенка, відомого під сценічним псевдонімом Потап, почесного звання «Заслужений артист України» на подальший розгляд.

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