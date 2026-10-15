Онук радянського диверсанта Судоплатова став фігурантом кримінальної справи

У Москві порушили кримінальну справу про особливо велике шахрайство, фігурантом якої став Петро Судоплатов — онук радянського генерала держбезпеки Павла Судоплатова. Лефортовський суд заборонив йому певні дії як запобіжний захід. Справу розслідує слідче управління ФСБ Росії, але подробиці підозр поки не розголошують.

Лефортовський суд Москви обрав запобіжний захід Петру Судоплатову, члену ради директорів компанії «РК Страховой брокер». Він фігурує у кримінальній справі про шахрайство в особливо великому розмірі. Суд обмежив його в певних діях. Слідство не просило про суворіший запобіжний захід. Відповідне клопотання подали в понеділок, 12 жовтня, і суд оперативно його розглянув та задовольнив.

Справу веде слідче управління ФСБ Росії. Йдеться про частину 4 статті 159 Кримінального кодексу РФ, яка стосується шахрайства в особливо великому розмірі.

Що відомо про справу

Подробиці розслідування наразі не розголошують. Водночас, за окремими даними, справа може бути пов’язана з професійною діяльністю Петра Судоплатова. Офіційної інформації про те, у чому саме його підозрюють, скільки коштів могло бути привласнено та хто ще може бути причетним до справи, поки немає.

Важливо, що обрання запобіжного заходу саме по собі не означає доведення вини. Обставини справи ще має встановити слідство, а остаточне рішення щодо винуватості може ухвалити суд.

Чим займається компанія, де працює Судоплатов

Петро Судоплатов входить до ради директорів ТОВ «РК Страховой брокер». Компанія працює на російському ринку страхових брокерських послуг і позиціонує себе як професійний центр експертизи та управління ризиками. За наявною інформацією, бізнес веде діяльність ще з початку 1990-х років, хоча протягом цього часу використовував різні назви та бренди.

У 2023 році компанію придбала представниця королівської родини Бахрейну шейха Дейя Аль Халіфа. Після зміни власника фірма отримала сучасну назву. Чи пов’язане розслідування безпосередньо з діяльністю брокера, наразі достеменно невідомо. Відомості про можливий зв’язок справи з роботою компанії поки не підтверджені офіційними подробицями слідства.

Хто такий Павло Судоплатов

Павло Судоплатов — радянський співробітник органів державної безпеки, який керував низкою таємних операцій за часів СРСР. Він був причетний до диверсійної та розвідувальної діяльності, а також до операцій проти політичних противників радянської влади. Його ім’я пов’язують із діяльністю радянських спецслужб у 1930–1950-х роках. Судоплатов обіймав керівні посади в органах держбезпеки та брав участь у таємних операціях за кордоном.

Петро Судоплатов є його онуком. Однак у матеріалі про кримінальну справу родинний зв’язок із колишнім радянським діячем сам по собі не свідчить про причетність до будь-яких правопорушень.

Чи мав Судоплатов проблеми із законом раніше

За оприлюдненою інформацією, до нинішнього розслідування Петро Судоплатов лише раз потрапляв у поле зору контролюючих органів. Це сталося у вересні 2020 року, коли він повернувся з Англії. Тоді Судоплатов не вніс дані про проходження тесту на COVID-19, за що отримав штраф у розмірі 15 тисяч рублів.

Інших відомих випадків його конфлікту із законом у наведеній інформації не згадується. Наразі головне питання — у чому саме полягає суть нової кримінальної справи та чи пов’язана вона з діяльністю страхового брокера. Відповіді на це залежатимуть від подальших матеріалів розслідування ФСБ і рішень суду. Про це повідомляють росЗМІ.

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