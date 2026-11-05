Операція Карфаген: НАБУ та САП оголосили підозри п’ятьом учасникам злочинної організації

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НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

За даними правоохоронців, підозри отримали:

організатор злочинної організації — за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 і ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 і ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 і ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України;

перший заступник начальника одного з департаментів СБУ — за ч. 3 ст. 255 КК України;

керівник одного з департаментів Національної поліції України — за ч. 3 ст. 255 та ч. 4 ст. 368 КК України;

заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області — за ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 199 КК України;

підлеглий організатора злочинної організації — за ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 127 КК України.

За інформацією НАБУ та САП, злочинну організацію створив раніше неодноразово засуджений громадянин. До її діяльності він залучив чинних високопосадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища.

Правоохоронці стверджують, що під прикриттям працівників правоохоронних органів учасники угруповання забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців.

Крім того, організація, за даними слідства, займалася продажем наркотичних засобів, незаконним виробництвом контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти, а також іншою протиправною діяльністю.

Про це повідомляє НАБУ.

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