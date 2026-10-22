Операція Карфаген: НАБУ та САП повідомили про підозру ексочільнику департаменту Офісу генпрокурора

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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому керівнику одного з департаментів Офісу Генерального прокурора. Його підозрюють в участі у злочинній організації, викритій під час масштабної спецоперації «Карфаген», яка стосувалася незаконного «кришування» шахрайських кол-центрів.

За даними слідства, колишній посадовець відігравав одну з ключових ролей у функціонуванні злочинної схеми. Він безпосередньо відповідав за комунікацію з представниками нелегальних кол-центрів і систематичне отримання від них грошових коштів.

Крім того, до його обов’язків, за версією слідства, входило забезпечення загальної безпеки та конспірації учасників злочинної організації, а також залучення інших осіб до протиправної діяльності.

Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди перевищує 1 млрд грн.

Дії підозрюваного кваліфікували за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 255 — участь у злочинній організації;

ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 368 — пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до діяльності злочинної організації.

Операція «Карфаген» спрямована на ліквідацію злочинної організації, яка систематично забезпечувала незаконний захист мережі шахрайських кол-центрів по всій Україні.

За даними слідства, лідером угруповання був один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

За щомісячну плату учасники організації, як стверджують правоохоронці, гарантували власникам нелегальних кол-центрів захист від кримінального переслідування та блокування розслідувань.

Розслідування триває, а правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних до функціонування схеми. Висунуті підозри є процесуальними рішеннями й не означають доведення вини до набрання законної сили обвинувальним вироком суду.

Про це повідомили НАБУ та САП.

Нагадаємо звільнена начальниця відділу Черкаської обласної прокуратури Вікторія Дидич, яка є рідною сестрою Сергія Кропиви - головного підозрюваного у розслідуванні НАБУ «Карфаген», причетна до «наїзду» на виробника курятини на Черкащині.

Нагадаємо, водій Кропиви вийшов із СІЗО під заставу 3 млн грн у справі Карфаген.

Прокурор САП заперечив, що Кропива був у відрядженні у Львові.

Фігурант розслідування НАБУ прокурор Кропива в 42 роки через суд домігся пенсії в 300 тисяч.

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