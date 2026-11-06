Операція Карфаген: Нєбитов відреагував на аудіозаписи НАБУ про можливий підкуп правоохоронців

Заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов виступив із заявою після оприлюднення аудіозаписів, на яких фігуранти обговорювали можливі домовленості з керівництвом Нацполіції. Посадовець наголосив, що згадування прізвища в розмовах підозрюваних не є доказом причетності до злочинної діяльності.

4 листопада Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили матеріали масштабного розслідування в межах операції «Карфаген». За версією слідства, до злочинної схеми, яка забезпечувала прикриття незаконного бізнесу, могли бути причетні посадовці Національної поліції.

На одному з оприлюднених аудіозаписів, датованому 24 червня 2026 року, фігурант на ім’я Акім розповідає співрозмовнику про нібито досягнуту домовленість із представником керівництва Національної поліції.

Прізвище посадовця, якого згадують у розмові, починається на «Не», що збігається з першими літерами прізвища Андрія Нєбитова. Через це не виключено, що учасники злочинної організації могли мати на увазі саме його. Водночас офіційного підтвердження того, що йшлося про Нєбитова, немає.

Після оприлюднення матеріалів посадовець наголосив, що обговорення можливих домовленостей ще не означає їх реалізації.

«Я показав вам факти! Це конкретні події, які вже відбулись. Тож категорично не сприймаю аудіорозмови про плани зловмисників чи інших сторонніх осіб, до того, як ці плани не відбулись в реальності. За такою логікою можна назвати будь-яке відоме прізвище і це на жаль буде доказом для суспільства в участі у злочинній діяльності?! Я розумію, для цього не потрібно довго думати», — написав Нєбитов.

Окремо заступник голови Нацполіції розкритикував висновки про нібито системну причетність правоохоронців до прикриття наркоторгівлі.

«Бо з відео НАБУ та САП суспільство зрозуміло тезу — «Нацполіція причетна до кришування наркоторгівлі»», — зазначив Нєбитов.

Він визнав, що окремі випадки протиправних дій правоохоронців не можна виключати, однак заперечив, що такі порушення мають системний характер.

«Я ніколи не виключаю окремих фактів, як кажуть: «у сім'ї не без виродка», але це точно не система», — заявив посадовець.

За словами Нєбитова, оприлюднені НАБУ та САП розмови відбувалися в період, коли Національна поліція активно розслідувала діяльність міжнародного наркокартелю «Хімпром» та пов’язаної з ним мережі магазинів U420.

Він стверджує, що учасники угруповання намагалися підкупити правоохоронців, погрожували їм та членам їхніх родин, а також шукали способи перешкодити слідчим діям.

Водночас посадовець заявив, що у квітні 2026 року Національна поліція припинила діяльність усіх 105 магазинів U420. За його словами, жоден із них відтоді не відновив роботу.

Крім того, правоохоронці арештували 416 рахунків суб’єктів господарювання та криптоактиви на суму 4 млн USDT. Імовірного організатора угруповання Єгора Буркіна оголосили в міжнародний розшук.

На переконання Нєбитова, ці результати свідчать, що озвучені фігурантами плани перешкодити розслідуванню не були реалізовані.

Водночас він уточнив, що його коментар стосується виключно ліквідації мережі U420 і не охоплює інших напрямів розслідування НАБУ та САП.

Про це Нєбитов написав у Facebook.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

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