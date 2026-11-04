Операція Карфаген — викрито угруповання, до якого залучили правоохоронців

НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яка систематично платила хабарі високопосадовцям правоохоронних органів. За версією слідства, за ці гроші учасники угруповання отримували можливість безперешкодно вести незаконний бізнес — від шахрайських колцентрів до продажу наркотиків і виготовлення підроблених грошей. До організації, за даними антикорупційних органів, входили щонайменше 12 осіб.

Операція отримала назву «Карфаген». За інформацією НАБУ і САП, учасники злочинної організації налагодили систему передачі неправомірної вигоди посадовцям, які мали забезпечувати їм захист від втручання правоохоронців. Ідеться про високопосадовців Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора та Національної поліції.

За даними слідства, організатором угруповання був чоловік, якого раніше неодноразово засуджували. Він залучив до злочинної діяльності не лише представників правоохоронних органів, а й людей із кримінального середовища. Разом вони створили систему, яка дозволяла незаконному бізнесу працювати під прикриттям тих, хто мав би припиняти такі злочини.

Яким незаконним бізнесом займалося угруповання

Серед основних напрямів діяльності організації були шахрайські колцентри. Їхні працівники ошукували громадян України та іноземців. Завдяки домовленостям із правоохоронцями учасники угруповання могли продовжувати цю діяльність без перешкод. Також організація, за даними НАБУ і САП, була причетна до продажу наркотичних засобів. Ще одним напрямом стало незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.

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Однак діяльність угруповання не обмежувалася фінансовими злочинами та незаконною торгівлею. Слідство встановило, що його учасники також організовували сплановані напади, викрадення людей і завдання тілесних ушкоджень. Такі дії, за інформацією антикорупційних органів, здійснювали в інтересах самої злочинної організації.

Хто входив до злочинної організації

За попередніми даними НАБУ і САП, до угруповання було залучено щонайменше 12 осіб. Серед них — організатор, представники кримінального середовища та чинні високопосадовці кількох правоохоронних структур. Таким чином, слідство перевіряє не лише діяльність людей, які безпосередньо займалися незаконним бізнесом, а й можливу участь посадовців, які мали забезпечувати їм захист. Саме систематична передача хабарів і використання службового становища, за версією слідства, дозволяли організації тривалий час працювати.

Наразі НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». Водночас усі наведені обставини є версією слідства. Винуватість конкретних осіб має встановити суд. Про це повідомляє НАБУ.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому керівнику одного з департаментів Офісу Генерального прокурора. Його підозрюють в участі у злочинній організації, викритій під час масштабної спецоперації «Карфаген», яка стосувалася незаконного «кришування» шахрайських кол-центрів.

Нагадаємо звільнена начальниця відділу Черкаської обласної прокуратури Вікторія Дидич, яка є рідною сестрою Сергія Кропиви - головного підозрюваного у розслідуванні НАБУ «Карфаген», причетна до «наїзду» на виробника курятини на Черкащині.

Нагадаємо, водій Кропиви вийшов із СІЗО під заставу 3 млн грн у справі Карфаген.

Прокурор САП заперечив, що Кропива був у відрядженні у Львові.

Фігурант розслідування НАБУ прокурор Кропива в 42 роки через суд домігся пенсії в 300 тисяч.

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