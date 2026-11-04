Операція Мідас: НАБУ і САП завершили розслідування масштабної корупційної схеми в енергетиці

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НАБУ та САП завершили досудове розслідування щодо злочинної організації, яка, за версією слідства, отримувала від 10% до 15% вартості контрактів контрагентів «Енергоатому» та інших державних підприємств. Упродовж п’яти років через структури, використані для легалізації коштів, пройшло понад 111 млн доларів і 12 млн євро.

За даними слідства, учасники організації систематично вимагали неправомірну вигоду від компаній, які співпрацювали з «Енергоатомом» та іншими державними підприємствами. Розмір платежів становив від 10% до 15% вартості укладених контрактів.

Для відмивання незаконно отриманих грошей фігуранти використовували окремий офіс, операції з криптовалютою та цінними паперами, а також закордонний інвестиційний фонд. У період із 2020-го до 2025 року через цю структуру провели понад 111 млн доларів США та 12 млн євро.

Правоохоронці також вжили заходів для арешту активів злочинної організації як в Україні, так і за кордоном. Водночас розслідування інших фактів можливої корупції та відмивання коштів в енергетичному секторі триває.

Злочинну організацію викрили в листопаді 2025 року. Згодом підозри у справі отримали, зокрема, колишні віцепрем’єр-міністр і міністр енергетики України.

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