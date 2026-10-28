Оприлюднено графіки відключення світла на Київщині 29 жовтня

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Завтра, 29 жовтня 2026 року, у Київській області діятимуть графіки відключення світла для всіх черг споживачів.

Графіки відключення світла на Київщині 29 жовтня 2026 року:

черга 1.1 – з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;

черга 1.2 – з 10:30 до 18:00;

черга 2.1 – з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;

черга 2.2 – з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;

черга 3.1 – з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 21:00;

черга 3.2 – з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;

черга 4.1 – з 14:00 до 18:00;

черга 4.2 – з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;

черга 5.1 – з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;

черга 5.2 – з 07:00 до 11:00, з 12:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:00;

черга 6.1 – з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;

черга 6.2 – з 09:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30.

Про це повідомляє ДТЕК.

У четвер, 29 жовтня, у частині областей України діятимуть вимушені заходи обмеження споживання електроенергії внаслідок наслідків масованих російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Конотоп на Сумщині п’ятий день залишається без електроенергії після російських ударів. Частину енергетичного обладнання знищено, а запасів дизельного пального для генераторів може вистачити лише до 29 жовтня. Місту необхідно щонайменше 40 тонн дизеля, щоб підтримувати роботу критично важливих об’єктів.

Станом на 28 жовтня частина споживачів у Донецькій, Сумській та Харківській областях залишається без електроенергії. Причина — бойові дії та російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі та на підприємства.

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