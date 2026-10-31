Остапа Стахіва доставили до ТЦК у Львові

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Псевдоактивіста Остапа Стахіва 31 жовтня працівники Національної поліції доставили до одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Львова. Наразі він проходить військово-лікарську комісію.

За інформацією Львівського обласного ТЦК та СП, із 6 березня 2026 року Стахів перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Після його виявлення поліцейські провели передбачені законом заходи та доправили чоловіка до ТЦК для проходження відповідних процедур.

Військово-лікарська комісія має визначити ступінь придатності Стахіва до військової служби. Подальші рішення ухвалюватимуть відповідно до чинного законодавства.

У ТЦК зазначили, що в разі визнання чоловіка придатним до служби та за відсутності законних підстав для відстрочки чи бронювання він проходитиме подальші процедури, передбачені законодавством про мобілізацію.

Водночас у відомстві наголосили, що саме доставлення до ТЦК не означає автоматичної мобілізації. Також там підкреслили, що публічність, професія чи громадська діяльність не звільняють від виконання військового обов’язку.

Джерело: Львівський обласний ТЦК та СП

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного львівського псевдоактивіста, якого обвинувачують у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та шахрайстві.

За антивакцинатора Остапа Стахіва внесли заставу, і 1 грудня він вийшов з-під арешту в СІЗО.

Раніше Рада підтримала штраф у 170 тисяч гривень для ТЦК за незаконний військовий облік.

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