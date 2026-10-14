Освітня екосистема Мрія розширює тестування ШІ-генератора завдань для шкіл

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Державна освітня екосистема «Мрія» збільшила кількість навчальних закладів, що долучилися до тестування штучного інтелекту для автоматичного створення тестів, зі 160 до 500 шкіл. Цей інструмент покликаний суттєво скоротити час, який педагоги витрачають на підготовку перевірочних робіт.

Для створення тестів учитель обирає відповідну тему з календарного плану, після чого система автоматично формує завдання на основі верифікованих навчальних матеріалів та рекомендацій Міністерства освіти і науки. Після виконання робіт педагог отримує результати їхньої автоматичної перевірки. Під час попереднього етапу пілотування вчителі згенерували майже 100 000 тестів, оцінивши якість інструмента на 8 балів із 10. Платформа також підтримує проходження завдань без доступу до інтернету та містить захист від списування, який блокує копіювання тексту й створення скриншотів.

Надалі розробники планують відкрити доступ до генератора для всіх шкіл, підключених до системи «Мрія», тоді як заклади освіти, що ще не користуються екосистемою, можуть подати заявку на безоплатне підключення на офіційному сайті проєкту.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації.

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