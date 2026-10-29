Освітній комітет ВР рекомендував зберегти 4-предметну модель НМТ

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Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №15440, який визначає правила проведення Державної підсумкової атестації та вступної кампанії у 2027 році. Про це повідомив голова профільного комітету Сергій Бабак.

За рішенням комітету, у 2027 році пропонується зберегти чинну модель Національного мультипредметного тесту (НМТ) із чотирьох предметів: трьох обов'язкових (українська мова, математика, історія України) та одного за вибором вступника.

Інші процесуальні параметри тестування — кількість днів, тривалість, додаткові сесії та умови перескладання — визначатиме Міністерство освіти і науки України. Попри дискусії щодо можливої оптимізації системи (зокрема скорочення кількості предметів до трьох або розділення складання іспитів на два дні), комітет зупинився на збереженні перевіреного формату.

Джерело: Сергій Бабак у телеграмі.

Раніше Український центр оцінювання якості освіти прокоментував ситуацію на Одеська область, де учасники Національного мультипредметного тесту провели в екзаменаційному центрі майже 13 годин через тривалі повітряні тривоги. За даними відомства, випускникам пропонували перенести іспит на додаткову сесію, однак вони відмовилися та вирішили дочекатися завершення тестування і скласти НМТ того ж дня.

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