Освітній омбудсмен закликала батьків фіксувати випадки поборів у школах

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Будь-які благодійні внески на потреби закладів освіти мають здійснюватися батьками виключно за власним бажанням і можливістю. Про це 28 жовтня заявила Освітній омбудсмен Надія Лещик, реагуючи на звернення щодо усних вимог батьківських комітетів здавати готівку на ремонти класів та доплати штатному персоналу.

Лещик наголосила, що фінансове та матеріально-технічне забезпечення шкіл належить до прямих обов'язків їхніх засновників. У разі добровільного бажання зробити внесок, кошти мають перераховуватися офіційно на спеціальний казначейський рахунок закладу освіти, а не на картки чи рахунки громадських організацій.

Якщо ж батьки зіштовхуються з вимаганням чи тиском, омбудсмен рекомендує ретельно фіксувати такі факти — зберігати листування, квитанції, робити фото-, аудіо- чи відеозаписи законним способом — та передавати матеріали до Національної поліції України.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Освітній омбудсмен Надія Лещик закликала органи місцевого самоврядування забезпечити школи, у яких працюють укриття та Пункти незламності, додатковими ставками сторожів або іншою охороною.

МОН рекомендує університетам ущільнити навчальний графік у 2026/2027 навчальному році. Серед запропонованих варіантів — заняття по суботах восени та навесні, а також продовження навчання влітку 2027 року. Водночас це лише рекомендації, тому автоматично навчатися по суботах усім студентам не доведеться.

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