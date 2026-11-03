Отримали мільярдну передоплату за зброю і не виконали зобов’язань: суд ухвалив рішення

0:00 / 0:00

У жовтні 2026 року суди ухвалили рішення про стягнення 340 млн грн із приватних компаній, які порушили умови оборонних контрактів. Позови подали спеціалізовані прокуратури у сфері оборони.

Зокрема, одна з компаній отримала 1,3 млрд грн передоплати за постачання озброєння для Міністерства оборони України, однак так і не виконала взятих на себе зобов’язань. Крім того, підприємство вчасно не повернуло до державного бюджету отримані кошти.

Прокурори Офісу Генерального прокурора звернулися до суду та домоглися рішення про стягнення 285,9 млн грн інфляційних втрат і 3% річних.

Ще 54,1 млн грн суд постановив стягнути за позовом Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Компанія не повернула невикористану передоплату за контрактом для Нацгвардії. Сума стягнення також включає проценти за користування коштами та штрафні санкції.

Обидва позови задовольнив Господарський суд міста Києва 26 та 28 жовтня 2026 року. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. СБУ розслідує закупівлю гранатометів 1980-х років під виглядом нових для ЗСУ Україна отримала доступ до агенції НАТО для придбання зброї та боєприпасів, — Financial Times.

Читай нас у