Отруєння через знайомства в Telegram — поліція встановлює причетних до загибелі військових

Національна поліція України розслідує обставини загибелі 22 військовослужбовців. За версією правоохоронців, у частині випадків зловмисники знаходили військових через Telegram, входили до них у довіру, а потім організовували отруєння або заманювали на зустрічі. Підозрюваних уже встановили у справах щодо 12 загиблих, обставини інших смертей ще з’ясовують.

Про це 30 жовтня повідомила Національна поліція України. Правоохоронці розслідують випадки загибелі військовослужбовців і перевіряють можливі схеми, у яких для пошуку жертв та організації злочинів використовували Telegram. За даними поліції, зловмисники могли діяти не відразу. Спочатку вони знайомилися з військовими в месенджері, поступово налагоджували спілкування та намагалися завоювати їхню довіру. Коли контакт ставав ближчим, пропонували зустрітися, передавали подарунки або надсилали посилки.

У деяких випадках, як повідомляють правоохоронці, для вбивства могли використовувати отруйні речовини. Зокрема, метадон підмішували в напої або пересилали поштою небезпечні речовини, які військові могли отримати як звичайну посилку.

Поліція також встановила випадки, коли для нападу використовували вже наявні знайомства. В одному з епізодів людина тривалий час регулярно спілкувалася з військовослужбовцем через відеозв’язок, а згодом виконувала вказівки куратора. Тобто небезпека могла надходити не лише від незнайомців, які раптово з’являлися в мережі, а й від людей, з якими військові вже мали тривалий контакт.

Про розслідування та способи, якими зловмисники могли залучати виконавців, виконувач обов’язків голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе розповів в інтерв’ю «УНІАН». Він також пояснив, на які ознаки варто звертати увагу військовослужбовцям, щоб не стати жертвою подібної схеми.

Як розпізнати небезпечне знайомство

За словами Цуцкірідзе, насторожити має надмірна зацікавленість нових знайомих у подробицях військової служби. Наприклад, якщо людина наполегливо розпитує, де саме військовий служить, де перебуває або коли може зустрітися. Ще одна тривожна ознака — прохання нікому не розповідати про спілкування. Також варто бути обережними, якщо співрозмовник наполегливо кличе на зустріч наодинці, особливо якщо знайомство відбулося нещодавно.

Підозру можуть викликати й несподівані подарунки або посилки від малознайомих людей. Окремо правоохоронці радять не погоджуватися на пропозиції випити напій, прийняти ліки чи вжити інші речовини, якщо невідомо, звідки вони походять і що містять. У поліції наголошують: якщо спілкування викликає сумніви, не варто погоджуватися на зустріч або намагатися самостійно перевірити наміри людини. Такі спроби можуть лише збільшити ризик.

Натомість правоохоронці радять зберегти листування, дані акаунта та номер телефону співрозмовника. Після цього потрібно звернутися до поліції за номером 102. Ця інформація може допомогти встановити людину, яка намагається завербувати військового або готує злочин.

Подібні випадки вже фіксували в Україні

Випадки вербування та отруєння українських військовослужбовців правоохоронці розслідували й раніше. Зокрема, на Житомирщині 17-річну дівчину підозрюють у допомозі російським спецслужбам. За даними поліції, вона виконувала вказівки куратора, фасувала капсули зі смертельною дозою метадону та надсилала їх поштою українським військовим. Унаслідок отруєння двоє військовослужбовців померли.

В іншій справі на Житомирщині 17-річну дівчину підозрювали в убивстві військового. За версією слідства, вона використала особисте знайомство, щоб заманити чоловіка на зустріч, а потім підмішала метадон в алкогольний напій. Після цього дівчина залишила місце події.

Ще один випадок стався в Рівному. За даними слідства, 14-річна дівчина підмішала наркотичні речовини в алкоголь для 27-річного військовослужбовця. Коли чоловік знепритомнів, вона його задушила. У цей час неповнолітня перебувала на відеозв’язку з куратором із Росії. Слідство повідомляло, що дівчина мала до нього романтичні почуття та діяла за його вказівками.

Наразі Національна поліція продовжує розслідувати обставини загибелі 22 військовослужбовців. Підозрюваних встановили у справах щодо 12 загиблих, а причини та обставини інших смертей ще перевіряють. Остаточні висновки щодо причетних до кожного з цих випадків має встановити слідство та суд. Про це йдеться в повідомленні Нацполіції.

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