Папа Римський відреагував на гуманітарну місію в Олешках

У неділю, 1 листопада, Папа Римський Лев XIV привітав успішне завершення гуманітарної місії для цивільного населення Олешок на Херсонщині. Він висловив сподівання, що співпраця, яка зробила цю допомогу можливою, сприятиме діалогу між сторонами та появі нових ініціатив заради миру.

Про гуманітарну місію понтифік згадав після недільної молитви на площі Святого Петра у Ватикані. Він наголосив, що допомога жителям Олешок стала важливим гуманним кроком і висловив сподівання, що домовленості між сторонами матимуть продовження. «Цими днями було проведено гуманітарну місію на користь цивільного населення міста Олешки. Сподіваюсь, що співпраця між сторонами, завдяки якій став можливим цей необхідний гуманний жест, сприятиме зростанню бажання до діалогу та приведе до нових конкретних ініціатив на користь миру», — сказав Лев XIV.

Папа також звернувся до вірян із закликом молитися за людей, які страждають через війни в різних куточках світу. Він запропонував довірити їхню долю заступництву Діви Марії — Цариці миру, а також усіх святих. «Ввіряймо Марії, Цариці миру та всіх святих, тих, хто в кожній частині світу страждає від воєн», — додав понтифік.

Таким чином, Лев XIV не лише привітав проведення гуманітарної місії в Олешках, а й висловив надію, що досягнута завдяки співпраці домовленість стане поштовхом для подальших кроків, спрямованих на діалог і мир. Про заяву Папи Римського повідомило Vatican News.

Четвертий і останній літак із громадянами України, евакуйованими з Олешок Херсонської області, приземлився у білоруському Гомелі. Уже за кілька годин евакуйовані разом з українською делегацією мають прибути на територію України.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Окремо омбудсман повідомив, що режим тиші триває вже понад 87 годин. Українська делегація повертається додому.

Нагадаємо, 17 автобусів із жителями Олешок прямують до України, до Росії у декілька разів менше.

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