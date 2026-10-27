Пара з Дрогобиччини збувала наркотики у пачках з-під соку та губках для посуду

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Прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно 26-річного чоловіка та його 20-річної співмешканки з Дрогобиччини, яких звинувачують у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах.

Пара орендувала квартиру у Личаківському районі Львова, звідки здійснювала продаж заборонених речовин через так звані «закладки» та поштові відправлення по Україні.

Слідчі задокументували факти розміщення обвинуваченими психотропу «спайс» у пачці з-під соку під деревом та спробу відправити його через поштомат, заховавши у губці для миття посуду. Під час обшуків у помешканні правоохоронці вилучили амфетамін, мефедрон, екстазі, псилоцибінові гриби, «спайс» і канабіс. Досудове розслідування здійснювали працівники Львівського районного управління поліції № 1.

Джерело: Львівська обласна прокуратура.

У Києві затримали 39-річну жінку, яка ховала психотропні речовини в дитячих ігрових наборах і канцелярії, щоб відправляти їх покупцям поштою.

Нагадаємо, 26-річний чоловік, який відбував покарання у виправному центрі поблизу Харкова, намагався пронести на територію установи канабіс і психотропну речовину PVP.

Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 39-річного жителя Нового Роздолу, якого обвинувачують у придбанні та зберіганні наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах. Загальна маса вилучених речовин, за даними справи, перевищує 1,2 кг.

Окружна прокуратура міста Суми направила до суду обвинувальний акт щодо 29-річного жителя обласного центру, якого підозрюють у підготовці до збуту наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах.

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