Парамедикиня Світлана Смаль із Волині розповіла про роботу швидкої у TikTok

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24-річна Світлана Смаль працює парамедикинею Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф майже чотири роки. Паралельно дівчина веде TikTok, де показує робочі будні та пояснює, як правильно викликати «швидку», зустрічати медиків і поводитися з ними.

Вона вирішила вести сторінку в соціальній мережі, щоб підвищувати обізнаність людей про екстрену медичну допомогу та роботу парамедиків.

Кожне своє відео дівчина починає з фрази «Кицюні, добрий ранок!». За її словами, незалежно від настрою вона намагається розпочинати день із привітання підписників.

Робочий день парамедикині починається о шостій ранку, а вже о 7:40 вона заступає на чергування.

Парамедикиня зізнається, що в дитинстві хотіла стати поліцейською. Однак її мама, яка також працює в медицині, мала інші плани щодо майбутнього доньки.

«Ні, доню. Ти будеш лікарем», — сказала їй мама.

Світлана закінчила університет із «червоним дипломом». Першу практику проходила під керівництвом мами в селі Піща Камінь-Каширського району, звідки родом.

«Починала свою працю в Камені на ставку і на 0,5 в Піщаному, там я була під керівництвом своєї Людочки, Людочка — це моя мама. Колись в Камені за мною гнався один на виклику з ножем і я з тим ящиком і кардіографом по полю втікала», — розповіла Світлана Смаль.

Згодом дівчина прийшла на практику до Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Саме тоді вона зрозуміла, що хоче залишитися працювати в цій установі.

Світлана Смаль зізнається, що перші виклики були непростими. Серед них — пацієнт із цирозом печінки, випадок повішення та шлунково-кишкова кровотеча.

«Я поїхала на перший виклик, там цироз печінки, другий виклик повішення, третій виклик — шлунково-кишкова кровотеча, я така опа на, а виявляється я не така тупа, я щось знаю… Люблю я цю роботу, я реально йду і кайфую, не для контенту, не для ТікТоку, я люблю, мені подобається бути корисною, допомагати людям», — каже парамедикиня.

За одне чергування бригада може здійснити від п’яти до 12–13 виїздів. Кількість викликів залежить від дня тижня та обставин.

За словами Світлани Смаль, особливо багато звернень буває в суботу. Люди не завжди встигають звернутися до сімейного лікаря протягом робочого тижня, а на вихідних їхній стан здоров’я може різко погіршуватися.

«Ти ніколи не знаєш, що тебе чекає. Який в тебе буде перший виклик, який останній і навіть привід до виклику ми не завжди можемо передбачити, тобто проблеми з серцем можуть закінчитися шлунково-кишковою кровотечею», — говорить Світлана Смаль.

Робота екстреної медичної допомоги вимагає не лише швидкої реакції, а й постійного навчання. Світлана Смаль розповідає, що після окремих виїздів продовжує обмірковувати власні дії та шукає способи вдосконалити свою роботу.

«Після деяких викликів я думаю чи правильно все зробила, а чого я цього не зробила, а чого того не зробила, а може так було б краще. Робота завжди змушує думати та вдосконалюватися», — розповідає парамедикиня.

Одна зміна бригади триває 24 години. Упродовж цього часу Світлана працює разом із напарником — парамедиком Володимиром Григор’євим, який також з’являється у її відео в TikTok.

Володимир Григор’єв позитивно відгукується про спільну роботу зі Світланою та відзначає їхню взаємодію під час викликів.

«Дуже приємно і весело з нею працювати. Розумна. Так. Як за кам’яною стіною і просто ми один одного розуміємо з пів слова. Зараз дуже цікаво приїжджати на виклики, коли кажуть: ми вас бачили і ти тут думаєш. Що треба робити трошки краще, ніж зазвичай», — каже напарник Світлани Володимир Григор’єв.

Парамедикиня наголошує, що її професія пов’язана з великою відповідальністю, а роботу фахівців екстреної медичної допомоги, на її думку, досі недостатньо цінують.

Тому Світлана Смаль прагне не лише допомагати пацієнтам і рятувати життя, а й популяризувати професію парамедика та розповідати людям про правила взаємодії з бригадами «швидкої». Саме цим вона займається у своїх відео в TikTok.

Про це Світлана Смаль розповіла в інтерв’ю Суспільному.

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