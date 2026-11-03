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Колишній посадовець Служби безпеки України та ексрадник Офісу президента Артем Шило уклав угоду про визнання винуватості зі САП. В обмін на пом’якшення покарання він має надати викривальні показання щодо інших фігурантів справи та розкрити обставини окремого злочину, який розслідує НАБУ.

Його свідчення можуть стосуватися не лише масштабних махінацій на закупівлях «Укрзалізниці», а й інших епізодів, у яких фігурує колишній посадовець. Нагадаємо, за офіційною інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Шило зобов’язався надати викривальні показання щодо інших співробітників СБУ та розповісти про обставини ще одного злочину, який розслідує НАБУ.

Зокрема, слідство перевіряє обставини запровадження санкцій проти гральної компанії Parimatch у березні 2023 року. Тоді представники бізнесу заявляли про тиск з боку окремих співробітників СБУ, блокування платежів, вплив на банки та погрози кримінальними провадженнями.

За умовами затвердженої Вищим антикорупційним судом угоди Шилу призначили вісім років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на три роки. Також він має відшкодувати завдані збитки, сплатити штраф і виконати інші фінансові зобов’язання. Загальний обсяг виплат, конфіскацій та внесків, передбачених угодою, оцінюється приблизно у 670–700 млн грн.

Parimatch: що можуть розкрити показання Шила

У березні 2023 року проти компанії Parimatch запровадили державні санкції. Ще до цього представники грального бізнесу публічно заявляли про тиск з боку окремих співробітників СБУ. Проблеми компанії почалися з блокування фінансових операцій, а згодом до них додалися контакти з банківськими установами та погрози відкриттям кримінальних проваджень.

Після запровадження санкцій компанія втратила можливість повноцінно працювати на українському ринку. Тепер слідство перевіряє, чи не могли ці обмеження стати наслідком відмови бізнесу сплачувати неофіційні кошти силовикам. Якраз тут показання Шила можуть мати велике значення аби встановити, що відбувалося до ухвалення рішення про санкції та хто міг впливати на цей процес.

Якщо слідство підтвердить, що санкції використовували для приватного збагачення або тиску на бізнес, це матиме наслідки далеко за межами однієї компанії. Україна домагається міжнародної підтримки обмежень проти російського бізнесу та осіб, які допомагають агресору. Тому будь-які докази комерційної або корупційної мотивації під час формування санкційних рішень можуть поставити під сумнів довіру до всієї системи.

IBOX Bank: звинувачення у фабрикації справ і тиску на бізнес

Ще один резонансний епізод, у якому згадується Артем Шило, пов’язаний із ліквідацією IBOX Bank у 2023 році. Власниця фінустанови Альона Шевцова звинуватила колишнього посадовця СБУ у фабрикації кримінальних проваджень, тиску на банк та діях в інтересах конкурентів.

Власниця IBOX Bank Альона Шевцова

Нещодавно фінанситка знову повернулася до цієї історії. На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала список посадовців, яких вважає причетними до ліквідації банку та тиску на бізнес. Приводом стало рішення Вищого антикорупційного суду про конфіскацію активів колишнього керівника підрозділу детективів БЕБ Олега Ящука. Після цього Альона Шевцова у власний щоденник із назвою «П-2023» (рік, коли у неї забрали банк і розпочали сфальсифіковане кримінальне провадження).

У список одним з перших був внесений Артем Шило. Альона Шевцова заявила, що не збирається забувати тих, хто, на її переконання, приймав рішення щодо IBOX Bank, ініціював кримінальні провадження та використовував службове становище для тиску. «Я хочу, щоб кожне з цих питань отримало відповідь — не в соціальних мережах, а в межах незалежного розслідування та справедливого судового розгляду», — написала власниця банку. Вона також наголосила, що вимагатиме розслідування діяльності Шила у судовому порядку.

У матеріалах про діяльність Шила також згадується гральний бізнес 1XBET (російське казино), який зайшов на український ринок у 2022 році, саме на початку 2022 року через ТОВ «Твоя беттінгова компанія». Бізнес країни-агресора консульстували та супроводжували юридичні фірми, афілійовані з Артемом Шилом. Окремо слідство досліджувало походження його активів, можливі механізми легалізації незаконних доходів й з’ясували, що частину коштів проводили через мережу салонів краси 365 Studio, які належали дружині Шила Ірині (тепер пара розлучена, ймовірно, фіктивно). Через заклади, за даними слідства, під виглядом готівкової виручки легалізували близько 18 млн грн. Загалом незаконні доходи, які пов’язують із діяльністю колишнього посадовця, оцінювалися більш ніж у 175 млн грн.

Угода на сотні мільйонів і свідчення проти інших фігурантів

Фінансова частина угоди Шила передбачає значні виплати-витрати. Йдеться про 204 млн грн штрафу, який має сплачуватися щоквартальними платежами по 51 млн грн, спеціальну конфіскацію коштів і трьох квартир у житловому комплексі «Новопечерські Липки» загальною вартістю 325,7 млн грн, а також відшкодування 60 млн грн збитків «Укрзалізниці». Ще 80 млн грн він зобов’язався перерахувати на підтримку Збройних сил України через фонд «Повернись живим».

Крім матеріальних стягнень, Шило має надати викривальні показання щодо інших співробітників СБУ та посадовців вищого рангу, а також надати інформацію про інший злочин, який перебуває у розслідуванні НАБУ. Про що має свідчити Шило, наразі не розголошується через таємницю досудового розслідування.

Як працювала схема на закупівлях «Укрзалізниці»

Основне кримінальне провадження, у якому Шило визнав провину, стосується заволодіння коштами «Укрзалізниці» під час закупівель. За версією слідства, учасники групи організували схему з використанням так званого бек-офісу, який допомагав виводити гроші та легалізувати незаконні доходи.

Один з епізодів стосувався закупівлі силових трансформаторів. Збитки від нього оцінювали приблизно у 95 млн грн. За матеріалами обвинувачення, коли на тендер вийшли українські постачальники з дешевшими пропозиціями, від СБУ надходили листи про нібито загрозу національній безпеці та можливі зв’язки компаній із Росією. У результаті вигідніші пропозиції відхилили, а контракт отримала інша фірма. Обладнання, за версією слідства, закупили в Узбекистані через болгарську компанію-посередника, а потім перепродали залізниці за значно вищою ціною.

Другий епізод стосувався закупівель кабельно-провідникової продукції. Слідство оцінювало збитки в понад 140 млн грн і стверджувало, що учасники групи отримували близько 7% від вартості кожного підписаного контракту. За версією правоохоронців, Шило забезпечував силове прикриття та усунення конкурентів, народний депутат Віктор Бондар — політичну підтримку, а бізнесмен Володимир Котляр відповідав за мережу компаній і розподіл коштів.

Від СБУ до угоди зі слідством: хронологія справи

Артем Шило почав працювати в органах СБУ у 2012 році. Спершу служив у Харківському управлінні, згодом перейшов до Києва, де працював на напрямі боротьби з кіберзлочинністю. У 2021 році він залишив службу та став позаштатним радником Офісу президента. За цей період його ім’я пов’язували з неформальним впливом на державні підприємства, зокрема «Укрзалізницю». За інформацією з наданих матеріалів, на керівні посади в безпековому підрозділі залізниці тоді прийшли люди з його оточення.

Улітку 2022 року Шило повернувся до СБУ на запрошення Василя Малюка та очолив Головне управління «І». Підрозділ займався питаннями захисту критичної інфраструктури. У межах цієї роботи посадовець мав доступ до напрямів, пов’язаних із паливно-енергетичним комплексом, оборонними технологіями та криптоактивами.

У березні 2024 року НАБУ та САП повідомили про викриття корупційної схеми на закупівлях силових трансформаторів для «Укрзалізниці». У квітні того самого року Шила затримали. Тоді він заперечував причетність до злочинів, але згодом вийшов під заставу в 30 млн грн. Надалі правоохоронці досліджували інші закупівельні епізоди, діяльність бек-офісу та можливі механізми легалізації коштів. У вересні 2026 року стало відомо про намір Шила та ще одного обвинуваченого укласти угоди зі слідством.

На початку жовтня 2026 року ВАКС затвердив угоду з рієлтором Олександром Лісковацьким, якого обвинувачували в пособництві легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Тепер суд затвердив угоду й щодо Шила. Таким чином, справа про махінації на закупівлях «Укрзалізниці» переходить до нового етапу: частина обвинувачених визнає провину та домовляється зі слідством, а отримані від них свідчення можуть стати основою для подальшого розслідування.

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