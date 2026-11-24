Міністерство фінансів пропонує з 1 січня 2028 року зобов’язати частину підприємців на спрощеній системі оподаткування реєструватися платниками ПДВ. Це стосуватиметься ФОПів та компаній першої, другої й третьої груп, якщо обсяг їхніх оподатковуваних операцій перевищить 85 тисяч євро. Водночас для нових платників передбачили перехідний період і символічні штрафи за перші порушення.

Мінфін підготував законопроєкт, який змінює правила сплати податку на додану вартість для платників єдиного податку. Документ 23 листопада надійшов до парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Тепер від комітету очікують позицію щодо запропонованих змін.

Важливо, що законопроєкт поки не ухвалений і навіть не внесений до Верховної Ради для розгляду. Тобто зараз підприємцям не потрібно реєструватися платниками ПДВ лише через цю ініціативу. Якщо зміни підтримають і ухвалять, вони мають запрацювати з 1 січня 2028 року.

Кого з підприємців зобов’яжуть платити ПДВ

Головна пропозиція Мінфіну — поширити обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ на підприємців і компанії, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Йдеться про платників єдиного податку першої, другої та третьої груп. Нові правила стосуватимуться як фізичних осіб-підприємців, так і юридичних осіб. Виняток передбачили для електронних резидентів — е-резидентів.

Обов’язок реєструватися платниками ПДВ виникатиме, якщо обсяг оподатковуваних операцій перевищить встановлений поріг. Мінфін пропонує встановити його на рівні 85 тисяч євро. За розрахунками міністерства, зараз це приблизно 4,21 млн гривень. Суму в гривнях щороку визначатимуть за офіційним курсом Національного банку станом на 1 січня. Тобто поріг залежатиме від курсу євро на початку відповідного року.

Що зміниться для різних груп єдиного податку

Для підприємців першої та другої груп Мінфін пропонує зберегти можливість працювати на своїх групах навіть після реєстрації платниками ПДВ. Тобто сам факт сплати цього податку не змушуватиме їх переходити на третю групу. Для платників третьої групи правила будуть іншими. Якщо підприємець зараз сплачує 5% єдиного податку і перевищить поріг у 85 тисяч євро, йому доведеться перейти на ставку 3% та додатково сплачувати ПДВ.

Таким чином, замість нинішньої ставки 5% без ПДВ для таких підприємців діятиме модель 3% плюс ПДВ. Це означатиме не лише зміну податкової ставки, а й додаткові обов’язки з ведення обліку та подання звітності.

Як відбуватиметься реєстрація платниками ПДВ

Мінфін пропонує зробити реєстрацію автоматичною. Її планують проводити з 1 січня 2028 року на підставі податкової звітності за попередні періоди. Податкова служба має визначити підприємців, які перевищили встановлений поріг, і зареєструвати їх платниками ПДВ. Для цього використовуватимуть дані декларацій та звітності за відповідні періоди.

Окремо передбачили перехідний період для тих, кого зареєструють із початку 2028 року. У першому кварталі — із січня до березня — нові платники не повинні будуть нараховувати ПДВ, реєструвати податкові накладні та подавати звітність із цього податку.

Також у проєкті є тимчасове послаблення щодо штрафів. За словами Василевської-Смаглюк, протягом другого-четвертого кварталів 2028 року за перші п’ять порушень окремих вимог щодо адміністрування та сплати ПДВ передбачені штрафи лише по 1 гривні. Це має дати підприємцям час, щоб розібратися з новими правилами та налагодити податковий облік.

Чому Мінфін пропонує запровадити ці зміни

У міністерстві пояснюють, що законопроєкт потрібен для виконання міжнародних зобов’язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом. Серед підстав — меморандум про отримання макрофінансової допомоги, ратифікований Верховною Радою 28 травня 2026 року, а також необхідність наблизити українське законодавство до європейської Директиви 2006/112/ЄС. Вона визначає спільні правила щодо податку на додану вартість у країнах Євросоюзу.

У Мінфіні також називають кілька економічних причин для змін. Серед них — збільшення надходжень до державного бюджету та створення однаковіших умов для підприємств, які працюють на загальній і спрощеній системах оподаткування. Ще один аргумент міністерства — боротьба з контрабандою та продажем контрафактних товарів. На думку авторів ініціативи, нові правила мають зменшити можливості для використання спрощеної системи в таких схемах.

Чому обрали поріг у 85 тисяч євро

Суму в 85 тисяч євро визначили з урахуванням європейської Директиви 2006/112/ЄС. Це максимально допустимий поріг звільнення малого бізнесу від обов’язкової реєстрації платником ПДВ, який передбачає документ.

Водночас у країнах Євросоюзу діють різні межі. Наприклад, у Німеччині поріг становить 25 тисяч євро обороту за попередній рік, в Австрії — 55 тисяч євро, а в Хорватії — 60 тисяч євро. За словами Василевської-Смаглюк, лише три країни ЄС використовують максимально допустимий поріг у 85 тисяч євро. В інших державах він переважно нижчий.

Які питання залишаються відкритими

Василевська-Смаглюк звернула увагу на те, що у фінансово-економічному обґрунтуванні законопроєкту немає конкретних розрахунків, скільки додаткових грошей отримає державний бюджет після запровадження нових правил. Також, за її словами, документ не містить оцінки кількості підприємців, яких торкнуться зміни, та розрахунків їхніх додаткових витрат на ведення податкового обліку.

Депутатка вважає, що запропоновані зміни фактично змінюють саму модель роботи спрощеної системи оподаткування. Адже для частини малого бізнесу реєстрація платником ПДВ означатиме нові вимоги до документів, звітності та обліку операцій. «Фактично йдеться про зміну самої моделі функціонування спрощеної системи оподаткування. Тому окремого аналізу потребуватимуть наслідки для малого бізнесу, витрати на ведення податкового обліку та ризики блокування податкових накладних», — зазначила Василевська-Смаглюк.

Отже, остаточні правила ще можуть змінитися під час обговорення та розгляду документа. Наразі Мінфін лише пропонує нову модель, а рішення про її запровадження має ухвалити Верховна Рада. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, яка оприлюднила основні положення документа.

Кабінет міністрів допускає, що у Верховній Раді може не вистачити голосів для підвищення ставки податку на додану вартість із 20% до 21%. Тому уряд розглядає альтернативні джерела фінансування для запуску фонду страхування воєнних ризиків.

Читай нас у