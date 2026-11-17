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Печерський районний суд Києва частково задовольнив позов колишнього заступника головного військового прокурора, а нині адвоката Дмитра Борзих до видання ZN.UA та редакторки відділу внутрішньої політики Інни Ведернікової. Суддя Олексій Соколов зобов'язав редакцію видалити новини про повідомлення Борзих підозри НАБУ та обрання йому застави.

Згідно з матеріалами справи, суд постановив повністю видалити дві новини, вилучити низку фрагментів з інших розслідувань (зокрема матеріалу «Справа адвокатів-хакерів. Як НАБУ виявило паразитів») та опублікувати спростування. Примітно, що в самому рішенні суд підтвердив факт повідомлення НАБУ підозри Дмитру Борзих 1 квітня 2025 року в межах провадження щодо несанкціонованого доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень. Проте суд визнав порушенням прав позивача оприлюднення його імені та ідентифікуючих відомостей, а також кваліфікував частину тверджень як недостовірні.

Адвокати видання наголошують на численних процесуальних порушеннях під час розгляду справи та намірах оскаржити рішення в апеляційному порядку. Зокрема, представник Інни Ведернікової Роман Васильняк зазначив, що розгляд відбувся за одне засідання за відсутності адвоката через повітряну тривогу.

У редакції ZN.UA підкреслюють, що ця справа виходить за межі локального конфлікту та створює небезпечний прецедент для всієї української медіаспільноти. Вимога видаляти згадки про офіційно оголошені антикорупційними органами підозри фактично обмежує право суспільства на інформацію в резонансних справах та має ознаки SLAPP-позову, спрямованого на тиск на журналістів.

Джерело: ZN.UA.

Рішення на користь Борзих ухвалив суддя Печерського суду Олексій Соколов, який у свій час задовольняв позов «про захист честі і гідності» Андрія Портнова.

Позов адвоката Дмитра Борзих до видання ZN.UA та журналістки Інни Ведернікової викликав помітний резонанс у медійній спільноті. Інститут масової інформації заявив, що вбачає у справі ознаки SLAPP — стратегічного судового позову, який може використовуватися для тиску на журналістів та обмеження суспільної дискусії.

Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив про масові витоки із судових реєстрів. За його даними, за останні кілька років один суддя зробив у реєстрі 1 млн 174 тисяч запитів, і такі обсяги запитів – не виняток. Витоки із Єдиного державного реєстру судових рішень на етапі досудового розслідування були не лише у справі про діяльність адвокатської компанії «Гарантія ваших прав» під керівництвом Дмитра Борзих, а й у інших справах, розповів Кривонос/

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