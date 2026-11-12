Пенсійний фонд буде доплачувати жінкам до пенсії: кому і як отримати гроші

0:00 / 0:00

Пенсійний фонд України виплачує щомісячну доплату жінкам, які народили та виховали п’ятьох або більше дітей. Однак кошти не нараховують автоматично: для отримання надбавки потрібно подати відповідну заяву та підтвердні документи.

Надбавку призначають жінкам, які народили та виховали п’ятьох або більше дітей до досягнення ними шестирічного віку. Розмір виплати визначають у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 595 гривень. Від цієї суми розраховують розмір щомісячної надбавки.

За виховання п’ятьох дітей жінка отримуватиме 35% прожиткового мінімуму — 908 гривень на місяць. За кожну наступну дитину розмір доплати збільшується ще на 1%.

Відповідні суми передбачені законом «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Зокрема, розмір щомісячної надбавки становить:

п’ятеро дітей — 908 гривень;

шестеро дітей — 934 гривні;

семеро дітей — 960 гривень;

десятеро і більше дітей — 1 038 гривень.

Доплату нараховують додатково до основної пенсії. Йдеться про виплати за віком, інвалідністю, вислугою років або у зв’язку з втратою годувальника.

Для призначення надбавки необхідно особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Щоб отримувати додаткові кошти, потрібно подати заяву та документи, які підтверджують статус багатодітної матері або факт офіційного усиновлення дітей. Без звернення до Пенсійного фонду виплату автоматично не призначать.

Окрім надбавок за особливі заслуги перед Україною, пенсіонери можуть отримувати додаткові кошти залежно від віку.

Розмір вікової доплати становить:

після досягнення 70 років — 300 гривень;

з 75 років — 456 гривень;

після 80 років — 570 гривень.

Водночас повну вікову надбавку виплачують за умови, що загальний розмір пенсії разом із доплатою не перевищує 10 340 гривень.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про поновлення додаткових виплат енергетикам і ремонтним бригадам, які працюють над відновленням об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених унаслідок російських атак.

Українцям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, спростили процедуру підтвердження права на щомісячну пенсійну доплату в розмірі 2595 грн. Новий механізм дає змогу встановити, чи проживала людина на радіоактивно забрудненій території у 1986–1992 роках, навіть якщо документи, які це підтверджують, не збереглися.

Читай нас у