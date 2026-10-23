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Станом на кінець жовтня знову активізувалися дипломатичні зусилля щодо завершення російсько-української війни. 20 жовтня в Осло відбулися переговори президента Зеленського з європейськими партнерами та представниками американської адміністрації Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Наступного дня Віткофф зустрівся з Путіним. Кремль згодом заявив про принципову готовність відновити переговори за участю Росії, України та США. Однак готовність продовжувати діалог ще не означає, що сторони наблизилися до погодження умов миру.

Основна суперечність залишається незмінною: Україна прагне завершення війни зі збереженням суверенітету й надійними гарантіями безпеки, тоді як Росія продовжує висувати територіальні вимоги та пов’язує врегулювання з ширшою перебудовою всієї європейської системи безпеки. США намагаються повернути сторони до переговорного процесу, але поки що є аргументовані сумніви, що ці зусилля призведуть до компромісу.

Що відбувається довкола поточного переговорного процесу та чи зможе нинішня дипломатична активність привести до домовленостей, які врешті зупинять війну? Політичний оглядач UA.News Микита Трачук розбирався в питанні.

Переговори відновлюються — фундаментальні суперечності залишаються

Зустрічі в Осло, Санкт-Петербурзі та інших локаціях свідчать про глибоке та повноцінне відновлення контактів між ключовими учасниками мирного процесу. Під час переговорів у Норвегії обговорювалися питання безпеки, зокрема й протидія російським балістичним атакам, раннє попередження про загрози, проблеми супутникових комунікацій, тощо. Водночас публічно не оголошувалося про досягнення якихось фундаментальних домовленостей — продовжуються консультації.

Після зустрічі Віткоффа з Путіним Кремль повідомив про готовність відновити тристоронній формат переговорів. Російська сторона наполягає, що майбутня угода має враховувати її уявлення про довгострокову безпеку. Путін також заявив, що переговори повинні охоплювати безпеку не лише Росії та України, а й Європи загалом. Також російський очільник знову зазначив, що нібито не збирається воювати з Європою — те ж саме, втім, цей «гуманіст» (в термінології Віткоффа) казав і про Україну.



Загалом така позиція створює для Києва серйозну проблему. Москва розглядає війну не стільки як агресію проти України, скільки як частину глобального протистояння із Заходом. В результаті питання української територіальної цілісності прямо пов’язане з вимогами Росії до НАТО, США та нових контурів європейської безпеки (самих європейців ніхто не питав). Київ наполягає, що Україна не може бути об’єктом домовленостей між великими державами: рішення про її територію та майбутнє мають ухвалюватися за безпосередньої участі української сторони. Та вся світова історія демонструє, що часто рішення сильних міжнародних гравців ухвалювалися за рахунок більш слабких акторів світової політики. Тож тут треба бути обачними.

Найскладнішим залишається територіальне питання. Росія продовжує вимагати поступок щодо Донбасу, тоді як Україна послідовно відкидає передачу територій, які перебувають під її контролем. Зеленський традиційно пропонує формат «зупиняємося де стоїмо», тобто фактичну заморозку конфлікту. Якихось публічних свідчень про те, що сторони знайшли прийнятну формулу вирішення цієї суперечності, не існує.

Водночас переговори можуть починатися з обмежених кроків: гуманітарних домовленостей, обміну утримуваними особами, механізмів контролю за припиненням вогню або зниження інтенсивності ударів по окремих об’єктах. Такі заходи здатні зменшити людські втрати й створити основу для подальшого діалогу. Проте вони матимуть сенс лише за умови взаємності, контролю за виконанням і зрозумілих наслідків порушення домовленостей. А також, авжеж, за умови згоди на це Кремля. Останньої, втім, наразі немає.

Тож нинішній етап — це радше повернення до переговорної рамки і «промацування» один одного. Дипломатичне вікно знову привідкрилося, але фундаментальні розбіжності досі не подолані навіть і близько.



Інтереси Трампа та ризик «великодержавного компромісу»

Варто не забувати про «слона в кімнаті», який може багато чого пояснити в тому, що відбувається. Ми спостерігаємо активізацію дипломатії акурат напередодні проміжних виборів до Конгресу США, призначених на 3 листопада 2026 року. Для Трампа будь-який гучний зовнішньополітичний результат може стати важливим аргументом у внутрішньополітичній боротьбі. Водночас не варто стверджувати, що виключно вибори і тільки вони є головною причиною нинішньої переговорної активності. Це один із найбільш важливих чинників, так, однак він стоїть поруч із давнім прагненням президента США знизити масштаби ескалації та продемонструвати ефективність американської дипломатії.

Для Вашингтона швидке припинення майже п'ятирічних бойових дій стане видатним політичним результатом. Для України ж критерії успіху інші: необхідно не тільки зупинити бойові дії (хоча і це саме по собі стане величезним благом для українців), але й зменшити ризик нового російського нападу. Якщо угода не передбачатиме дієвих гарантій безпеки, припинення вогню просто не матиме сенсу. Втім, в ЗМІ активно повідомляють про те, що Трамп все ж погоджується дати Україні такі гарантії на рівні аналогу п'ятої статті НАТО.

Європа також має відігравати самостійну роль. Її участь потрібна не лише для всебічної підтримки Києва, а й для забезпечення довгострокових гарантій: військової допомоги, розвитку оборонного виробництва, фінансової стійкості, розвідувальної співпраці, тощо. Якщо Європа залишиться осторонь майбутніх потенційних домовленостей — виникне ризик, що рішення ухвалюватимуть одні держави, а значну частину відповідальності за їх виконання нестимуть інші. Саме тому ЄС давно пора змінювати свою парадигму та переходити до більш прагматичних рішень в контексті початку переговорного процесу з РФ.

Додаткову увагу привертає можливість зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені 18-19 листопада. Сам саміт уже запланований, однак тристоронню зустріч поки остаточно не погоджували. Якщо ж вона все ж відбудеться, це може мати величезне значення для всієї глобальної політики. Проте говорити про «нову Ялту» передчасно: сама зустріч Трампа, Путіна та Сі ще не означатиме, що вони домовилися про поділ сфер впливу або мають спільний план щодо України — хоча окремі лідери цього явно прагнуть.

А тому не можна ігнорувати ризик «великодержавного компромісу». Українське питання рано чи пізно може стати частиною ширших домовленостей між Вашингтоном, Москвою та Пекіном. Києву ж важливо не допустити рішень про власне майбутнє без своєї участі.



Чого очікувати Україні: ключові сценарії

Найближчим часом переговори, скоріше за все, зосередяться на узгодженні порядку денного, форматі наступних зустрічей і пошуку бодай якихось домовленостей. Поки що, на превеликий жаль, немає підстав прогнозувати швидке підписання мирної угоди. Найреалістичніше очікування — продовження контактів, в межах яких сторони перевірятимуть готовність одна одної до поступок.

Наразі прослідковуються три основні сценарії.

Перший — обмежений дипломатичний прогрес. Сторони відновлюють тристоронні переговори, погоджуються на гуманітарні заходи та/або намагаються зменшити інтенсивність ударів. Навіть без остаточного вирішення територіального питання це може врятувати тисячі життів та створити основу для подальшого діалогу.

Другий — пуста «говорильня» без реального зближення позицій. Учасники продовжують зустрічатися, але кожен використовує процес для просування власної повістки. Саме це й відбувалося всі попередні рази. В такому разі результатом може стати чергова «домовленість домовлятися», як і було завжди до цього.

Третій — посилення зовнішнього тиску на Україну заради швидкої угоди. Трамп вже намагається йти цим шляхом. Зокрема, останнім часом фіксуються проблеми з передачею розвідданих США, завдяки яким відбуваються попередження про пуски ракет, а також зі швидкістю Starlink на фронті. Втім, зараз ситуація, за словами Зеленського, поступово виправляється. Однак ці речі можна розглядати як явну спробу тиску на Зеленського.

Ключове завдання Києва — визначити критерії прийнятності будь-якої домовленості. Передусім потрібні конкретні гарантії безпеки: хто допомагатиме Україні в разі нового нападу, у який спосіб і на яких умовах. Не менш важливими є механізми контролю за припиненням вогню, наслідки порушення угоди та збереження здатності України захищатися.

Необхідно також розрізняти припинення вогню та повноцінний мир. Перше може зупинити бойові дії, але геть не обов’язково усуває причини конфлікту. Якщо ж домовленість не передбачатиме дієвих механізмів контролю й стримування, вона ризикує стати лише паузою перед новим витком війни.

Важливою залишається й суспільна легітимність майбутніх рішень. Схоже, що влада це розуміє, оскільки Зеленський регулярно заявляє, що будь-яке питання мирного договору з Росією, яке може включати втрату частини територій, необхідно виносити на всеукраїнський референдум. Втім, нюанси довкола референдуму такі ж самі, як і довкола виборів під час війни: дія воєнного стану та всіх обумовлених ним обмежень і заборон. А тому у випадку актуалізації питання думати потрібно буде і в цьому напрямку.



Резюмуючи, станом на сьогодні є підстави говорити про серйозне пожвавлення дипломатичних зусиль щодо завершення війни з РФ. Переговори в Осло, зустріч Віткоффа з Путіним, заявлена готовність Москви поновити тристоронні контакти та плани на саміт у Шеньчжені разом створюють можливості та, здається, привідкривають дипломатичне «вікно врегулювання».

Проте ключові суперечності щодо територій, гарантій безпеки та майбутньої архітектури європейської безпеки залишаються невирішеними. А без цього повноцінного миру не буде, оскільки жодна зі сторін на нього просто не піде. Тому, на жаль, поки найбільш вірогідний прогноз — подальша дипломатична активність із результатом у вигляді «домовленості домовлятися».

Це не означає, що переговори приречені на провал, або що вони взагалі не потрібні. Видатний радянський дипломат зі світовим іменем Андрій Громико казав, що навіть 10 років поганих переговорів кращі за один день «гарної» війни. Дипломатія в будь-якому разі необхідна, оскільки рано чи пізно вона може привести до якихось домовленостей. Однак між простим відновленням контактів та повноцінним миром, на жаль, зберігається величезна дистанція, і це необхідно розуміти.

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