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11 листопада в Абу-Дабі завершилися дводенні переговори за участю української, американської та російської делегацій. Їхніми ключовими темами мали б стати припинення вогню та гарантії повоєнної безпеки для України. Проте акценти змістилися на обговорення майбутньої архітектури європейської безпеки, яка буде сформована після завершення війни в Україні.

Абсурдність ситуації полягала в тому, що країна-агресор вимагала гарантій безпеки для себе, обмеження присутності військ НАТО у Східній Європі та відновлення власного впливу у регіоні. А головний переговорник від РФ Володимир Мединський запевнив, що «обговорення, безумовно, продовжаться». При цьому упродовж переговорів в Абу-Дабі росіяни не припиняли ударів по цивільній інфраструктурі України і навіть посилили їх, тим самим демонструючи своє ставлення до мирних перемовин загалом.

Чому гальмується переговорний трек про гарантії безпеки для України, які формати стримування нової війни можуть розглядатися та що про перспективи таких гарантій кажуть українські міжнародні експерти – у матеріалі UA.News.

Позиція України: гарантії мають унеможливити нову війну

Президент Володимир Зеленський за місяць до переговорів в Абу-Дабі заявив, що Україні потрібен комплекс гарантій безпеки, який унеможливить повторне вторгнення РФ. Йдеться про основні варіанти гарантій безпеки: вступ до НАТО, прямі гарантії безпеки від США за принципом статті 5 Альянсу та підтримку європейських партнерів і Коаліції охочих. Усі ці компоненти взаємопов'язані:

Американські гарантії: участь США як ключового військового та політичного партнера. Особливе значення мають зобов'язання Вашингтона щодо допомоги в разі повторної агресії Росії.

Європейська військова підтримка: продовження постачання озброєння, фінансування оборонних потреб, обмін розвідданими та можлива присутність європейських військових.

Механізм автоматичного реагування: у разі нового нападу міжнародні партнери повинні мати заздалегідь погоджені зобов'язання щодо військової та іншої допомоги.

Збереження сильної української армії: можливість самостійно стримувати агресію, а не покладатися виключно на зовнішні гарантії.

Саме наявність власної сильної армії, схоже, залишається єдиним більш-менш реалістичним сценарієм для України. Принаймні, як стало відомо західним журналістам, офіційний Київ намагається отримати від партнерів гарантоване фінансування для власних збройних сил щонайменше на 10 років. Йдеться про фінансування боєздатної 800-тисячної армії, яка може відбити будь-який майбутній напад Росії.



Нова система європейської безпеки та позиція США



На переговорах в Абу-Дабі логіка української делегації полягала в тому, що спочатку потрібно припинити війну, а вже після цього переходити до формування нової системи європейської безпеки. Водночас Київ висловив готовність обговорювати гарантії і до завершення бойових дій. Оскільки їхній зміст та механізм реалізації мають бути погоджені як частина загальної системи європейської безпеки.

Згідно з двома заявами — однією від американського посланця Стіва Віткоффа та іншою від ЄС — Україна та її європейські партнери погодилися з американською стороною в тому, що «вкрай важливо» вирішити «проблеми безпеки в післявоєнний період» та знизити «ризик конфлікту» в регіоні.

Водночас тема майбутньої архітектури безпеки Європи є вкрай делікатною для європейських лідерів, які побоюються, що президент Дональд Трамп може суттєво скоротити військову підтримку США на європейському континенті.

Західні оглядачі звертають увагу, що ти часом РФ серйозно налаштована вимагати перегляду існуючої системи європейської безпеки, по суті, перерозподілу сфер впливу. Зокрема, до складу російської делегації увійшов дипломат Сергій Рябков, який ще до вторгнення РФ в Україну висунув вимогу про вихід військ НАТО зі Східної Європи. У російській делегації прямо заявили, що головна мета Москви на переговорах — перегляд системи безпеки «для всього континенту».

Вашингтон, як головний посередник на переговорах, поки не визначив остаточного механізму, як запобігти повторенню російської агресії. За кілька днів до перемовин в Абу-Дабі спецпредставник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер обговорювали рамкову модель, яка включає:

Постійні консультації з питань безпеки;

Канали кризової комунікації;

Підвищення прозорості військової діяльності;

Взаємні заходи зі зниження ризику ескалації;

Довгострокові домовленості щодо стабільності в Європі.

Окремо американські посадовці повідомляли, що Вашингтон обговорює з Москвою можливість гарантій для України за принципами статей 4 і 5 НАТО. При цьому остаточне рішення щодо американських зобов'язань залежатиме від політичної позиції Дональда Трампа та Володимира Зеленського.



Показово, що напередодні переговорів у Абу-Дабі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна отримає лише ті гарантії безпеки, на які погодиться Росія. Без згоди Кремля такі гарантії не будуть працювати

«Необхідно розуміти, що Україна повинна буде почуватися в безпеці після війни. І, очевидно, Росія також має на це погодитися, щоб це спрацювало. Гарантії безпеки матимуть вирішальне значення для того, щоб Україна могла на щось погодитися. Але це має бути те, на що погодиться і Росія. Саме тому ці переговори такі важливі», — наголосив Рубіо.

Держсекретар США зазначив, що гарантії ненападу РФ на Україну в майбутньому — ключова умова для остаточного завершення війни. Він також припустив, що гарантії безпеки для Києва можуть бути закріплені окремою угодою.

Що кажуть експерти про гарантії безпеки для України



Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що гадати навколо варіантів гарантій безпеки для України немає сенсу — вони постійно трансформуються, видозмінюються, переграються. Спочатку Україну запевняють, що готові гарантувати їй мир, а потім заперечують. Особливо це стосується європейських партнерів, які спочатку запевнили, що європейські збройні сили відіграватимуть роль стабілізаційних місій, а потім заявили, що їхні військові взагалі не будуть присутні на території України, зауважує Кулик і наголошує, що єдиної моделі гарантій або гарантій таких механізмів поки що не видно.



«Очевидно, достатньо складно вирішити питання миру в Україні без вирішення питання світопорядку, в якому беруть участь не лише росіяни, американці чи українці, але й глобальні сили, такі як Китай, Європейський Союз, Велика Британія та Глобальний південь.

Вихід на сталий мир в Україні, можливий тільки тоді, коли буде якийсь образ цього світопорядку. Він ще формується. Ми ще будемо свідками не одного зламу систем, які тримають цей світопорядок, а він досі «тримається на волосині» десь в інших куточках світу. Тому без нового світопорядку ми не дійдемо до сталого миру.

Ми можемо дійти до припинення бойових дій, до їх замороження. Ми можемо прийти до системи перемир'я, але сталий мир з гарантійними механізмами, на жаль, поки що не проглядається в нинішньому хаосі», — каже Віталій Кулик.

Гіпотетично експерт розглядає кілька варіантів післявоєнних гарантій, зокрема американські гарантії втручання, проведені через парламент, як обов'язкове міжнародне зобов'язання. А також присутність на землі військових можливостей з боку європейських партнерів у випадку повторної агресії Росії. Тобто, це демілітаризована зона і стабілізаційна місія на ній. За участі не лише європейських партнерів, а й інших світових гравців.

«Це може бути залучення у відновлення України китайських і американських корпорацій. Наявність китайського і американського інтересу буде давати якусь ілюзію того, що ці держави будуть зацікавлені у збереженні та підтримці миру і не допустять повторної агресії Росії. Знову ж таки, це все теоретичні конструкції.

Я не бачу політичної волі, наприклад, з боку Китаю заходити в цю історію доки він не отримав щось від переформатування світопорядку в Тихому океані, в глобальних питаннях. Я не бачу для чого це потрібно на цьому етапі Росії. Тобто Росія хоче дотискати - це не про Україну, а про Європу.

Їм потрібне не просто повернення в глобальну економіку, їм потрібний статус і місце в цій глобальній економіці. Тобто це питання вже не про санкції, а про нові енергопроводи, специфікація ринків, наявність режимів сприяння для російських товарів. Тобто, вони про це вже починають говорити.

Як «синиця в руках» може розглядатися система перемир'їв, на яких можуть бути нанизані певні зобов'язання європейських країн, Сполучених Штатів та Росії», — вважає Кулик.

За його словами, також необхідна дорожня карта до всеосяжної мирної угоди, яка може бути відкладена в часі. Для того, щоб запрацювали ці перемир'я та певні схеми, які дозволяють віднайти сторонам довіру один до одного.

«Навіть ситуація в Олешках показала різне читання, різні підходи. Нібито нам вдалося витримати всі обставини перемир'я. Але це все супроводжувалося ударами по Комишувасі, по Дніпру та іншим містам. Тому це має бути щось більше, ніж разова місія. Треба пройти ще кілька таких місій. Потім увійти в зернове перемир'я, а потім, скажімо, у «датське перемир'я» від слова дата по всьому фронту.

Такі кроки, наскільки я помічаю, з розумінням сприймає Меланія Трамп та її офіс. Під час зустрічі в Вашингтоні вони це обговорювали з українською та російською сторонами. Сподіваюся, їхня позиція буде почута. І це знайде своє відображення у переговорах, які відбуваються в Абу-Дабі. Але я б не очікував, що до нового року ми будемо мати вже якусь угоду», - зауважує Віталій Кулик.



Політолог-міжнародник Максим Ялі вважає, що визначити та узгодити чіткі механізми гарантій безпеки для України заважає позиція Росії, яка не бажає завершувати цю війну.

«Путіна цілком влаштовує те, яким чином складається ситуація. Він переконаний, що може досягти поставлених цілей, а саме: окупувати повністю Донбас або, на що Кремль зосередив багато зусиль, підірвати соціально-політичну стабільність всередині України, спровокувати масові протести, аби захопити ще більше території.

Водночас Сполучені Штати жодним чином не тиснуть на російську сторону. Ціни на нафту є рекордними. Відповідно, компенсується дефіцит, який сформувався в російському бюджеті та економіці на початку року та після введення американських санкцій проти найбільших нафтових компаній РФ в грудні минулого року. Навіть більше, зараз ціни на російську нафту є рекордними, відповідно грошей на продовження війни достатньо. А тиску з боку Сполучених Штатів, як я зазначив, немає.

Україна не погоджується на ті вимоги, які висуває Кремль: передати територію Донбасу Росії, що є абсолютно неприйнятним для української сторони. Тим паче, такі поступки не гарантують, що Путін зупиниться.

Адже, як неодноразово зазначали офіційні спікери Кремля, зокрема Ушаков, добровільний вихід Збройних сил України з території Донбасу, що знаходиться під контролем України, є лише передумовою для реального початку перемовин.

Все це - лише імітація перемовного процесу, щоб надалі вводити в оману президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і його перемовників про те, що нібито Росія реально хоче досягнути миру», - резюмував Максим Ялі.

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