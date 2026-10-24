Перехід на зимовий час: коли переводити годинники та як адаптуватися до зміни режиму

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У ніч із суботи на неділю, 25 жовтня, Україна перейде на зимовий час. О 04:00 стрілки годинників потрібно перевести на одну годину назад — на 03:00. Завдяки цьому українці отримають додаткову годину сну, однак у перші дні після зміни часу деякі люди можуть відчувати втому та сонливість.

Порядок переходу на літній і зимовий час в Україні визначений постановою Кабінету Міністрів № 509 від 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».

Відповідно до документа, перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня о 04:00. Годинники необхідно перевести на одну годину назад.

У 2026 році остання неділя жовтня припадає на 25 число. Тому стрілки годинників потрібно перевести в ніч із 24 на 25 жовтня:

Було: 04:00.

Потрібно встановити: 03:00.

Дата переходу: ніч на 25 жовтня 2026 року.

Отже, після переведення годинників ніч стане на годину довшою.

У групі «Управління культури Бориспільської міської ради» у Facebook нагадали, що перехід на зимовий час має кілька практичних особливостей. Зокрема, це:

додаткова година для сну;

можливість поступово адаптуватися до нового сезону;

нагода переглянути звичний щоденний графік.

Водночас фахівці радять не хвилюватися лише через сам факт переведення годинників.

У пресслужбі Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) пояснили, що для більшості людей перехід на зимовий час минає без значних проблем, а дотримання простих правил здорового сну допомагає швидше пристосуватися до нового режиму.

«Для більшості людей перехід на зимовий час минає без значних проблем, а прості правила здорового сну допомагають швидше пристосуватися до нового режиму», – зауважили спеціалісти.

Проте в перші дні після переведення годинників деякі люди можуть відчувати:

сонливість;

втому;

дратівливість;

зниження концентрації уваги;

труднощі із засинанням.

Такі прояви зазвичай нетривалі й поступово минають, зазначили у ЦКПХ.

Фахівці радять уважніше стежити за режимом сну після переходу на зимовий час дітям, людям старшого віку, людям із порушеннями сну та хронічними захворюваннями. Вони можуть бути більш чутливими до змін звичного розпорядку.

«Особливу увагу режиму дня варто приділити дітям, людям старшого віку, людям із порушеннями сну та хронічними захворюваннями, оскільки вони можуть бути більш чутливими до зміни звичного розпорядку», – підсумували у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Щоб полегшити адаптацію, варто дотримуватися стабільного графіка сну, не нехтувати відпочинком і дати організму час звикнути до нового режиму.

Головне: у ніч на 25 жовтня 2026 року годинники в Україні потрібно перевести на одну годину назад — з 04:00 на 03:00.

Нагадаємо, у ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня, в Україні переведуть годинники на зимовий час. О четвертій ранку стрілки потрібно буде перевести на одну годину назад, на 03:00.

В ніч із 24 на 25 жовтня Україна перейде на зимовий час. Попри те, що українці зможуть поспати на годину довше, організму деяких людей знадобиться час, щоб пристосуватися до зміни режиму сну.

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