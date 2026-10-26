Переселенців можуть зняти з обліку без їхньої заяви: перелік підстав
В Україні набрав чинності новий закон про внутрішньо переміщених осіб (ВПО), який визначає підстави для зняття переселенців з обліку. В окремих випадках це можуть зробити без заяви самої людини.
Відповідні норми передбачені статтею 10 Закону України №4924-IX «Про внутрішньо переміщених осіб», який набрав чинності 22 жовтня 2026 року.
Коли переселенця знімають з обліку за його заявою
Згідно із законом, підставою для зняття з обліку є особисте звернення ВПО із заявою про:
- припинення обліку внутрішньо переміщеної особи;
- повернення до покинутого місця проживання;
- виїзд на постійне проживання за кордон.
За яких умов можуть зняти з обліку без заяви
Закон передбачає низку випадків, коли зняття з обліку можливе без звернення переселенця. Зокрема, це відбувається, якщо людина:
- добровільно повернулася до покинутого місця проживання, але не повідомила про це у встановленому порядку;
- виїхала за кордон на постійне проживання;
- перебувала за межами України понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року;
- надала завідомо неправдиві відомості, на підставі яких її взяли на облік як ВПО;
- отримала обвинувальний вирок за злочин проти основ національної безпеки України або за виправдовування, визнання правомірною чи заперечення збройної агресії РФ проти України, відповідно до статті 436-2 Кримінального кодексу України;
- виїхала з території, де відновили умови для безпечного та гідного повернення;
- померла або її оголосили померлою.
Водночас для перебування за кордоном із поважних причин передбачені винятки. Перелік таких обставин і граничні строки має визначити Кабінет Міністрів України.
Уряд також має встановити порядок визначення територій, на які люди можуть безпечно та гідно повернутися.
Чи можуть зняти з обліку через зміну реєстрації
Зміна зареєстрованого місця проживання на підконтрольній Україні території сама по собі не є підставою для зняття з обліку ВПО, якщо людина фактично не повернулася до покинутого місця проживання.
Що змінюється для переселенців
Новий закон передбачає поступовий перехід до ведення обліку внутрішньо переміщених осіб у Єдиній інформаційній базі даних.
Довідки ВПО, видані раніше, залишаються чинними. Переоформлювати їх лише через набрання чинності новим законом не потрібно.
Також обговорюються зміни до розміру допомоги на проживання. Зокрема, у бюджетних дорученнях уряду передбачено пропозиції щодо її збільшення з 2027 року на 1000 гривень: до 3000 гривень для дорослих переселенців та до 4000 гривень для дітей і людей з інвалідністю. Ці суми слід розглядати як заплановані зміни, а не як уже чинні розміри виплат.
Нагадаємо, на Хмельниччині вартість будинку для багатодітної родини ВПО завищили на ₴2,6 млн.
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