Переселенців можуть зняти з обліку без їхньої заяви: перелік підстав

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В Україні набрав чинності новий закон про внутрішньо переміщених осіб (ВПО), який визначає підстави для зняття переселенців з обліку. В окремих випадках це можуть зробити без заяви самої людини.

Відповідні норми передбачені статтею 10 Закону України №4924-IX «Про внутрішньо переміщених осіб», який набрав чинності 22 жовтня 2026 року.

Коли переселенця знімають з обліку за його заявою

Згідно із законом, підставою для зняття з обліку є особисте звернення ВПО із заявою про:

припинення обліку внутрішньо переміщеної особи;

повернення до покинутого місця проживання;

виїзд на постійне проживання за кордон.

За яких умов можуть зняти з обліку без заяви

Закон передбачає низку випадків, коли зняття з обліку можливе без звернення переселенця. Зокрема, це відбувається, якщо людина:

добровільно повернулася до покинутого місця проживання, але не повідомила про це у встановленому порядку;

виїхала за кордон на постійне проживання;

перебувала за межами України понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року;

надала завідомо неправдиві відомості, на підставі яких її взяли на облік як ВПО;

отримала обвинувальний вирок за злочин проти основ національної безпеки України або за виправдовування, визнання правомірною чи заперечення збройної агресії РФ проти України, відповідно до статті 436-2 Кримінального кодексу України;

виїхала з території, де відновили умови для безпечного та гідного повернення;

померла або її оголосили померлою.

Водночас для перебування за кордоном із поважних причин передбачені винятки. Перелік таких обставин і граничні строки має визначити Кабінет Міністрів України.

Уряд також має встановити порядок визначення територій, на які люди можуть безпечно та гідно повернутися.

Чи можуть зняти з обліку через зміну реєстрації

Зміна зареєстрованого місця проживання на підконтрольній Україні території сама по собі не є підставою для зняття з обліку ВПО, якщо людина фактично не повернулася до покинутого місця проживання.

Що змінюється для переселенців

Новий закон передбачає поступовий перехід до ведення обліку внутрішньо переміщених осіб у Єдиній інформаційній базі даних.

Довідки ВПО, видані раніше, залишаються чинними. Переоформлювати їх лише через набрання чинності новим законом не потрібно.

Також обговорюються зміни до розміру допомоги на проживання. Зокрема, у бюджетних дорученнях уряду передбачено пропозиції щодо її збільшення з 2027 року на 1000 гривень: до 3000 гривень для дорослих переселенців та до 4000 гривень для дітей і людей з інвалідністю. Ці суми слід розглядати як заплановані зміни, а не як уже чинні розміри виплат.

Нагадаємо, на Хмельниччині вартість будинку для багатодітної родини ВПО завищили на ₴2,6 млн.

Кабмін офіційно визначив повноваження нового Міністерства регіонів та ВПО.

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