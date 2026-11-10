Перевірка МОЗ у львівській лікарні виявила сім порушень після трагедії з Іриною Федишин

Комісія Міністерства охорони здоров’я виявила сім порушень під час надання медичної допомоги в лікарні Святої Анни у Львові. Саме там, за словами чоловіка співачки Ірини Федишин Віталія Човника, родина втратила доньку. Серед недоліків, які зафіксували фахівці, — затримка з ультразвуковим обстеженням, проблеми з оцінкою крововтрати та несвоєчасна діагностика відшарування плаценти.

Після трагедії він звернувся зі скаргою до Міністерства охорони здоров’я. На звернення відреагував міністр Віктор Ляшко, який, як стверджує чоловік, особисто зв’язався з родиною. Після цього до медзакладу направили спеціальну комісію, яка перевірила, як Ірині надавали допомогу.

Човник заявив, що висновки перевірки підтвердили побоювання родини щодо можливих помилок медичного персоналу. За інформацією, яку він оприлюднив, комісія зафіксувала сім порушень:

неналежну оцінку ризиків під час вагітності;

відсутність належного спостереження за пацієнткою після госпіталізації;

значну затримку з проведенням ультразвукового дослідження;

неналежне визначення та документування обсягу крововтрати;

неправильну тактику переливання крові та її компонентів;

несвоєчасне надання екстреної медичної допомоги, зокрема запізнілу діагностику відшарування плаценти;

порушення у веденні медичної документації.

«Найважливіше: комісія МОЗ офіційно встановила, що медична допомога Ірині не відповідала стандартам і протоколам», — написав Човник.

Хто супроводжував вагітність Ірини Федишин

За словами чоловіка співачки, Ірина перебувала на обліку в лікарні Святої Анни на вулиці Мечникова у Львові. Вагітність супроводжувала лікарка Христина Мельник.

Човник розповів, що після появи болю в животі дружина звернулася до неї. Медикиня, за його словами, порадила прийняти препарати та відпочити. Однак біль не минув. Тоді Мельник нібито порадила звернутися до акушерки-гінекологині Ольги Коваль, у якої Ірина планувала народжувати. За словами чоловіка, Коваль запропонувала провести огляд удома. Після нього, як стверджує Човник, лікарка не побачила ознак критичного стану.

Окремо чоловік звернув увагу на те, що Христина Мельник, за його інформацією, досі працює в лікарні. Він закликав керівництво медзакладу пояснити, чи проводили внутрішню перевірку її дій та які висновки зробили.

Що відбувалося в лікарні

Згодом стан Ірини різко погіршився. У лікарні медики провели складну операцію та врятували життя співачки, однак дитину врятувати не вдалося.

Човник також висловив претензії до того, як у медичних документах зафіксували обставини госпіталізації. За його словами, родина приїхала до лікарні о 03:55, але в документах зазначили час 04:55 — на годину пізніше.

Крім того, чоловік стверджує, що запис про транспортування Ірини на каталці не відповідає тому, що відбувалося насправді. Саме тому він поставив під сумнів точність частини медичної документації та попросив пояснити, хто і на яких підставах вносив ці записи.

Родина вимагає пояснень і відповідальності

Віталій Човник звернувся до керівниці лікарні Святої Анни Світлани Гаврилюк із вимогою пояснити дії медичного персоналу та повідомити про результати внутрішньої перевірки. Він також хоче отримати відповіді щодо роботи лікарок, які супроводжували вагітність його дружини. За словами чоловіка, родина розглядає можливість домагатися кримінальної відповідальності для тих, чия провина буде доведена. Водночас він наголосив, що не хоче безпідставно звинувачувати медиків і прагне об’єктивного розслідування.

«Я не хочу помсти. Я хочу правди. Я не хочу, щоб когось покарали тільки тому, що мені боляче. Не хочу безпідставно звинувачувати людей», — написав Човник. Він також подякував медикам, які врятували життя Ірини, та закликав керівництво лікарні й МОЗ звернути увагу на організацію роботи пологових відділень. «Нам потрібні не лише співчуття. Нам потрібні правда, відповідальність і реальні зміни», — підсумував чоловік співачки.

Водночас оприлюднені подробиці та перелік порушень наразі відомі з допису Віталія Човника. Для повної картини важливо також отримати офіційні коментарі Міністерства охорони здоров’я та лікарні Святої Анни щодо висновків комісії й подальших рішень за результатами перевірки. Про результати перевірки Віталій Човник повідомив у дописі на своїй сторінці у Facebook.

За словами медикині, під час вибору пологового будинку жінкам насамперед варто зважати на кваліфікацію медичного персоналу. Кількість підписників у соцмережах, сучасний ремонт чи рівень сервісу не повинні бути визначальними критеріями. Лікарка також наголосила на кількох важливих моментах, які майбутнім матерям слід обов’язково враховувати.

Українська співачка Ірина Федишин уперше детально розповіла про трагедію, яку пережила під час вагітності.

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