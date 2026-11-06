Перевірка оливкової олії та сирів із Польщі й Нідерландів виявила підробку та замінники молочного жиру

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Під час перевірки зразків оливкової олії та сирів із Нідерландів і Польщі виявили продукцію, склад якої не відповідає заявленому на етикетці. Зокрема, в одному зразку олії не знайшли оливкового жиру, а в польському сирі «Do Pizzy» виявили значну кількість замінників молочного жиру.

Результати перевірки продуктів

Оливкова олія — підробка. Оливкової олії у зразку не виявили. Жирнокислотний склад продукту виявився дуже схожим на соняшникову олію.

Сир «Do Pizzy» з Польщі — 355 грн/кг. Замість заявлених 0% продукт містить 95% замінників молочного жиру .

Сир із Нідерландів — 330 грн/кг. Замінників молочного жиру не виявили.

Сир «Camembert» із Польщі — 100 грн/шт. У зразку також не виявили замінників молочного жиру.

Результати перевірки свідчать, що приваблива упаковка та висока ціна не гарантують відповідності продукту заявленому складу. Тому під час купівлі варто уважно читати етикетки та звертати увагу на склад продуктів.

Про це повідомив фахівець з якості та безпечності продуктів та послуг Максим Несміянов.

Нагадаємо, у липні–травні 2025–2026 маркетингового року Іспанія вийшла на перше місце серед покупців української соняшникової олії, випередивши Індію. Таким чином, іспанський ринок став ключовим напрямком експорту одного з головних українських аграрних продуктів у зазначений період.

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