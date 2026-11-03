Перевірки виявили порушення якості питної води в бюветах і пунктах розливу

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У 2026 році Держпродспоживслужба дослідила понад 10 тисяч проб питної води, частина з яких не відповідала санітарним вимогам. Зокрема, у деяких зразках зафіксували перевищення допустимого вмісту нітратів.

Упродовж року територіальні органи служби перевірили 9450 об’єктів водопостачання. На 907 із них виявили порушення вимог санітарного законодавства.

Серед перевірених об’єктів — 420 підприємств централізованого та 881 підприємство нецентралізованого водопостачання. Порушення встановили на 351 об’єкті централізованого та 556 об’єктах нецентралізованого водопостачання.

Окремо фахівці перевірили бювети, пункти розливу питної води, шахтні колодязі та каптажі джерел. Порушення виявили:

у 21 із 60 перевірених бюветів — 35%;

у 174 із 311 пунктів розливу питної води — 56%.

Також перевірили 5124 шахтні колодязі та два каптажі джерел. Серед чотирьох перевірених підприємств із виробництва фасованої питної води порушення встановили на одному.

Упродовж 2026 року лабораторні підрозділи Держпродспоживслужби дослідили 10 463 проби питної води. Із них 8575 відібрали з джерел централізованого, а 1888 — нецентралізованого водопостачання.

Серед проб із централізованих мереж 1387 (16%) не відповідали вимогам санітарного законодавства. У воді з нецентралізованих джерел відхилення виявили у 392 пробах.

Окремо лабораторії перевіряли вміст нітратів. Із 16 614 проб води централізованого водопостачання перевищення нормативів встановили у 55 (0,33%). Серед 1838 проб із нецентралізованих джерел відхилення виявили у 394 (21,4%).

Особливу небезпеку надлишок нітратів у воді становить для дітей раннього віку. У 2026 році в Україні зареєстрували дев’ять випадків водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей до трьох років, зокрема один летальний.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що чистий на вигляд колодязь або свердловина не гарантує безпечності води. Такі джерела потребують регулярних лабораторних досліджень за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками.

Водночас кип’ятіння не усуває хімічного забруднення. Воно допомагає зменшити мікробіологічні ризики, але не видаляє нітрати.

Тому споживачам радять регулярно перевіряти воду з індивідуальних джерел, а також звертати увагу на результати лабораторних досліджень води з бюветів і пунктів розливу.

Джерело: Держпродспоживслужба

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