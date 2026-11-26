У червні 2022 року 21-річна львів'янка Ольга добровільно долучилася до лав Збройних сил України. Вона служила військовим психологом і була єдиною жінкою у своєму підрозділі. Однак уже в грудні під час артилерійського обстрілу на Донецькому напрямку, поблизу Серебрянського лісу, дівчина зазнала важкого поранення.

Ольга розповіла, що вибуховою хвилею з її голови зірвало шолом, а уламок зняв скальп разом із волоссям. Ще кілька дрібніших осколків влучили в голову. Військова отримала відкриту черепно-мозкову та мінно-вибухову травми, а також крововилив.

«Хвилею знесло шолом, а уламок пролетів поруч та зніс скальп з голови, волосся повністю зрізав. У стіні зробив дірку, як кулак, ще пару дрібніших осколків прилетіли в голову. Це була важка відкрита черепно-мозкова травма, крововилив, мінно-вибухова. З Лиману евакуаційною групою мене доправили до Краматорська, а звідти — в Дніпро. Три дні я була в медикаментозній комі, потім ще півтори доби в реанімації, а вже згодом — у звичайній лікарняній палаті», — згадує Ольга.

Попереду були ще місяці довгого лікування та непросте відновлення у львівських госпіталях, але вже навесні Ольга знову відчула сильне бажання повернутися в стрій до своїх. Тоді поруч із нею в підрозділі служив її майбутній чоловік Іван. Довгий час вони спілкувалися виключно як побратими, хоча друзі по службі давно жартома «одружували» їх між собою.

Та справжня історія кохання почалася лише влітку 2025 року. На той час Іван, який теж зазнав поранень на службі, уже був звільнений з війська, а Ольга перейшла служити до рідного Львова. Тоді вони нарешті розгледіли одне в одному щось значно глибше за звичайну дружбу і почали зустрічатися. А вже за два місяці Іван зрозумів, що Ольга – його людина, і зробив пропозицію. Згодом у їхньому житті стався ще один щасливий момент: дружина завагітніла. І хоч Ользі щиро подобалася служба та військо, вона все ж звільнилася, щоб берегти себе й майбутнє маля.

До вибору пологового подружжя підійшло з особливою увагою. За порадою знайомих обрали пологове відділення Лікарні Святого Миколая – майбутніх батьків дуже заспокоювало те, що в разі потреби поруч є досвідчені фахівці і дитячої, і дорослої лікарень.

І от у листопаді у подружжя з’явився первісток – донька Мілана. Пологи тривали близько шести годин і були непростими, та завдяки злагодженій роботі медиків усе пройшло добре. Поряд з Ольгою весь час був Іван і підтримував її, а під час пологів навіть перерізав пуповину. Коли йому вперше дали доньку на руки, він одразу сказав: «Ось вона, наша дівчинка»...

«Коли тримаєш на руках свою дитину, це насправді не передати - наскільки воно приємно. Одразу накриває відчуття, що тепер у тебе є відповідальність і сенс життя», – додає батько.