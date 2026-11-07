Перші евакуйовані жителі Олешків завершили лікування та виїхали до родичів — Лубінець

0:00 / 0:00

Люди, яких вдалося вивезти з тимчасово окупованих Олешків у межах гуманітарної місії, станом на 7 листопада пройшли необхідне лікування. Після цього вони вирушили до своїх родичів на підконтрольній Україні території.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Фейсбуці.

За його словами, виписалися саме ті люди, які мають рідних або знайомих на підконтрольній Україні території.

Водночас іншим олешківцям продовжують надавати комплексну допомогу: медичну, соціальну та психологічну.

«Навіть сьогодні працівники Київського ЦНАП приїхали до лікарні, щоб дооформити довідки ВПО для тих українців, яким не вдалося це зробити раніше, а працівники ПФУ — допомогу на проживання ВПО», — зауважив Лубінець.

Офіс омбудсмана повністю координує роботу державних служб, благодійних і правозахисних організацій, щоб забезпечити людям підтримку не лише під час лікування, а й після виписки.

За словами Лубінця, українців ще від початку забезпечили необхідними речами (телефонами, одягом, засобами особистої гігієни), безпосередньо на місці в лікарні організували оформлення банківських карток, ідентифікаційних кодів і паспортів.

Київський ЦНАП допоміг із довідками ВПО. Також люди подали заяви на отримання допомоги на проживання через Пенсійний фонд України.

Омбудсман зазначив, що жителям Олешків, яких вдалося вивезти завдяки гуманітарній місії, була видана як допомога на проживання, так й інша додаткова допомога. Також 6 листопада надавалися додатково 3 тис. грн для тих, хто потребує придбання окулярів.

Для тих, хто не має можливості проживати з рідними, підібрали варіанти тимчасового житла.

«Уже наступного тижня ми будемо допомагати людям добратися в ті регіони України, в які вони бажають, а також розселитися. Опрацьовуються питання догляду за маломобільними людьми та їхнього подальшого проживання», — констатував уповноважений.

Лубінець зазначив, що ті, хто має пропозиції житла для олешківців, можуть повідомити на пошту представниці Омбудсмана Ользі Алтуніній — [email protected]. Вона збирає та координує всю допомогу жителям Олешків.

«Робота з підтримки людей триває. Бо нам потрібно було не лише вивезти людину з небезпеки, але й подбати про неї далі. Окремо дякую всім за небайдужість, бажання допомагати! Дякую партнерам — міжнародним і національним, які долучаються до допомоги олешківцям!» — підсумував уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Евакуйованим з Олешків відновлюють документи та оформлюють соцвиплати.

Меланія Трамп може відвідати окуповані Олешки.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Читай нас у