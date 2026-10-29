Перші результати обстеження Південного мосту в Києві очікують 30 жовтня

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У Києві тривають обстеження пошкодженої інфраструктури Південного мосту, необхідні для відновлення руху. Перші результати фахівці очікують у п’ятницю, 30 жовтня, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Подробиці

"Наразі проводяться динамічні дослідження. Перші результати ми отримаємо зранку в п'ятницю, але всі служби працюють над відновленням руху. Весь транспортний потік наразі спрямований альтернативними шляхами", - зазначив він.

За словами Ткачова, наразі весь транспортний потік спрямовано альтернативними шляхами, додано додаткові транспортні засоби, скореговані маршрути для того, щоб розвозити людей вздовж гілки метро тієї ділянки, яка наразі не працює.

Водночас про конкретні альтернативні рішення щодо переправ через Дніпро не повідомлятимуть з безпекових міркувань.



Про це в ефірі телемарафону заявив т.в.о. голови КМВА Андрій Ткачов.

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