Першого пострадянського лідера Литви шпиталізували у Вільнюсі — LRT

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28 жовтня колишнього лідера Литви Вітаутаса Ландсбергіса госпіталізували до лікарні у Вільнюсі. Причини його шпиталізації наразі не повідомляють.

"Першого пострадянського лідера Литви шпиталізували до клініки Santaros у Вільнюсі для медичного обстеження", - йдеться у повідомленні.

Його син, Вітаутас Ландсбергіс, підтвердив цю новину LRT у вівторок.

За даними LRT, Ландсбергіса помістили до відділення інтенсивної терапії.

18 жовтня Ландсбергісу виповнилося 94 роки.

Про це повідомляє LRT.

Литовський уряд йде у відставку слідом за прем'єром — LRT.

Нагадаємо, Литва планує закупити десятки тисяч 40-мм снарядів на суму 16 млн євро у німецького оборонного виробника Rheinmetall.

Також Литва й Німеччина прокоментували торгову угоду США та ЄС.

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