Першого пострадянського лідера Литви шпиталізували у Вільнюсі — LRT
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28 жовтня колишнього лідера Литви Вітаутаса Ландсбергіса госпіталізували до лікарні у Вільнюсі. Причини його шпиталізації наразі не повідомляють.
"Першого пострадянського лідера Литви шпиталізували до клініки Santaros у Вільнюсі для медичного обстеження", - йдеться у повідомленні.
Його син, Вітаутас Ландсбергіс, підтвердив цю новину LRT у вівторок.
За даними LRT, Ландсбергіса помістили до відділення інтенсивної терапії.
18 жовтня Ландсбергісу виповнилося 94 роки.
Про це повідомляє LRT.
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