Петиція про право військових звільнятися для догляду за дитиною з інвалідністю набрала 25 тисяч голосів

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Петиція до Кабінету міністрів України із закликом підтримати законопроєкт, який передбачає можливість звільнення військовослужбовців для виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років, набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер уряд має розглянути звернення.

Авторка петиції Валерія Калинич закликає уряд переглянути негативні висновки Міністерства оборони та Міністерства у справах ветеранів щодо законопроєкту №15057 і підтримати його ухвалення.

За словами авторки звернення, чинне законодавство передбачає право на відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Однак якщо чоловік уже був призваний на військову службу, аналогічної можливості звільнитися та повернутися до родини він не має.

«Сьогодні виникла абсурдна ситуація. Якщо батько дитини з інвалідністю ще не мобілізований – держава дає йому право на відстрочку. А якщо його вже мобілізували – повернутися до своєї дитини він не може. Дитина – одна й та сама. Її інвалідність – та сама. Її потреба в батькові нікуди не зникла. Змінився лише статус батька», – йдеться в петиції.

Одним з аргументів проти законодавчої ініціативи раніше називали ризик масового звільнення військовослужбовців, що могло б послабити боєздатність армії.

Однак Валерія Калинич звертає увагу на дані Міністерства оборони, згідно з якими кількість таких військовослужбовців становить близько двох тисяч.

«Але тепер саме Міністерство оборони повідомило, що таких військовослужбовців – близько 2 тисяч. Не десятки тисяч. Не сотні тисяч. Близько 2 тисяч батьків на всю величезну армію. І навіть із них далеко не кожен обов'язково вирішить звільнитися», – наголошує авторка.

У петиції також міститься заклик до уряду сприяти якнайшвидшому ухваленню законопроєкту №15057, який має врегулювати питання звільнення військовослужбовців для виховання дітей з інвалідністю.

Про це свідчать дані на платформі електронних петицій Кабміну. Звернення зареєстрували 12 серпня.

Раніше петиція на сайті Кабінету Міністрів України із закликом обмежити та блокувати діяльність соціальної мережі TikTok не зібрала достатньо підписів для офіційного розгляду урядом. За підсумками тримісячного терміну збору голосів ініціатива отримала 289 підписів із 25 тисяч необхідних.

Європейський парламент слідом за Європейською комісією та Радою ЄС заборонив використання соціальної мережі TikTok на службових пристроях і рекомендував євродепутатам видалити застосунок зі своїх телефонів.

Нова Зеландія забороняє використовувати TikTok на пристроях з доступом до парламентської мережі.

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