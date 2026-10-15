Петиція про річну відстрочку від мобілізації після народження дитини не набрала необхідних голосів

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Петиція на сайті Кабінету Міністрів України із закликом надати чоловікам право на відстрочку від мобілізації строком на один рік після народження дитини не набрала необхідної кількості голосів. Станом на 15 жовтня ініціативу підтримали близько 2,1 тисячі громадян із 25 тисяч необхідних для її розгляду урядом.

У тексті звернення автор наголосив, що чинне законодавство передбачає право на відстрочку від мобілізації для військовозобов’язаних, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей. Водночас, на його думку, сім’ї можуть побоюватися народжувати першу або другу дитину через ризик мобілізації чоловіка.

«Згідно з чинним законодавством (ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"), право на відстрочку мають військовозобов'язані, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей. Однак у нинішніх реаліях сім'ї елементарно бояться народжувати першу чи другу дитину. Головний страх молодих матерів – залишитися наодинці з немовлям на руках без фізичної, моральної та фінансової підтримки чоловіка, якщо його мобілізують одразу після народження дитини», – йдеться в петиції.

Автор звернення закликав ініціювати розробку та невідкладне внесення до Верховної Ради України законопроєкту про зміни до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Пропозиція передбачає гарантоване право чоловіків на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації строком на один рік із моменту народження дитини.

Однак через те, що петиція не набрала необхідних 25 тисяч голосів, вона не отримала достатньої підтримки для розгляду в установленому порядку.

Раніше, 13 серпня, петиція на сайті Кабінету Міністрів із закликом зберегти відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків набрала необхідну кількість голосів.

У відповіді на це звернення прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд поділяє позицію щодо необхідності належного врахування соціальних наслідків можливих законодавчих змін стосовно відстрочки від мобілізації для багатодітних сімей.

Водночас раніше на урядовому сайті реєстрували й протилежну ініціативу — скасувати право на відстрочку для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей. Вона також не набрала необхідних 25 тисяч голосів, хоча викликала значний резонанс у соціальних мережах.

Таким чином, питання відстрочок від мобілізації для батьків залишається предметом суспільного обговорення, а пропозиція запровадити річну відстрочку після народження дитини наразі не набрала необхідної підтримки на урядовій платформі.

Згідно з інформацією на урядовій платформі, петицію зареєстрували 14 липня.

З 1 жовтня військовозобов’язані з чинною відстрочкою зможуть звертатися до ЦНАП для її продовження, коли до завершення дії залишиться 30 днів або менше. Якщо звернутися раніше, система не прийме заяву на продовження за тією самою підставою. Водночас більшість відстрочок і надалі продовжуються автоматично, якщо право на них підтверджується через державні реєстри.

Вчителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації безпосередньо через застосунок «Резерв+». Система автоматично перевіряє необхідні дані.

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