Петиція про заборону TikTok в Україні не набрала необхідної кількості голосів
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Петиція на сайті Кабінету Міністрів України із закликом обмежити та блокувати діяльність соціальної мережі TikTok не зібрала достатньо підписів для офіційного розгляду урядом. За підсумками тримісячного терміну збору голосів ініціатива отримала 289 підписів із 25 тисяч необхідних.
Авторка петиції зверталася до Кабміну з пропозицією ініціювати розгляд РНБО щодо запровадження санкцій проти компанії ByteDance, а також доручити СБУ та Держспецзв'язку розробити механізми технічного блокування платформи.
Крім того, документ передбачав законодавчу заборону використання додатка на пристроях держслужбовців, військовослужбовців і працівників об'єктів критичної інфраструктури задля захисту інформаційної безпеки держави в умовах воєнного стану.
Джерело: сайт Кабінету Міністрів України.
Європейський парламент слідом за Європейською комісією та Радою ЄС заборонив використання соціальної мережі TikTok на службових пристроях і рекомендував євродепутатам видалити застосунок зі своїх телефонів.
Нова Зеландія забороняє використовувати TikTok на пристроях з доступом до парламентської мережі.