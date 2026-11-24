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Після заяви Віталія Кіма про «потенційно небезпечних ветеранів» українці зареєстрували петицію із закликом звільнити його з посади міністра у справах ветеранів. Менш ніж за тиждень звернення зібрало необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

У звернення захисник Маріуполя Микита Татьянко, який пережив російський полон, закликав прем'єр-міністра Сергія Корецького ініціювати питання щодо звільнення Віталія Кіма. Причиною назвали "серйозні питання" щодо його діяльності на посаді.

Ветеран звернув увагу на висловлювання міністра в нещодавньому інтерв'ю, де той заперечив існування психологічних травм і заявив, що після війни воїни нібито можуть піти в кримінал.

"Такі висловлювання демонструють, на моє переконання, нерозуміння специфіки ветеранської спільноти та створюють небезпечний стереотип про ветеранів як потенційну загрозу для суспільства.

Міністр у справах ветеранів повинен формувати політику підтримки, інтеграції та поваги до захисників, а не публічно пов'язувати їхнє повернення до цивільного життя з неминучим зростанням злочинності", – вважає Татьянко.

Також він розкритикував посадовця за системні проблеми ветеранської політики, призупинення програми "Ветеранський спорт" і звинуватив у підриві довіри до військової служби.

"Ставлення держави до ветеранів має значення не лише для тих, хто вже повернувся з війни, а й для тих, хто сьогодні продовжує служити або лише планує стати до лав Сил оборони України.

Коли військовослужбовці бачать бюрократичні перепони, проблеми з виплатами, недостатню підтримку реабілітації та зневажливе ставлення до ветеранської спільноти, це неминуче впливає на їхню довіру до держави, а також тих хто планує вступати у військо [...]

Держава не може закликати громадян захищати Україну, водночас демонструючи неспроможність належно подбати про тих, хто вже це зробив [,,,] Ми не просимо особливого ставлення. Ми вимагаємо поваги, відповідальності та виконання державою своїх зобов'язань перед людьми, які захищали її", – йдеться в тексті петиції.

Про це свідчить сайт Кабінету міністрів.

Кім підбив перші 100 днів роботи міністром у справах ветеранів.

Рада ветеранів війни за незалежність України розкритикувала окремі висловлювання міністра у справах ветеранів Віталія Кіма, які він зробив у нещодавньому інтерв’ю українському медіа. У Раді назвали ці заяви неприйнятними та закликали посадовця публічно вибачитися перед ветеранами й пояснити свою позицію.

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