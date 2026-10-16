Петиція за збереження Федорова на посаді міністра оборони не набрала голосів

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Петиція на сайті Верховної Ради України із закликом звернутися до президента щодо збереження Михайла Федорова на посаді міністра оборони не набрала необхідної кількості голосів для розгляду.

Її зареєстрували 16 липня, коли в різних містах України відбувалися мітинги проти відставки Федорова. Станом на 16 жовтня петиція зібрала 17,7 тисячі підписів із 25 тисяч необхідних.

"Михайло Федоров очолив Міністерство оборони у січні 2026 року і за короткий час продемонстрував відчутні результати в технологічній модернізації армії, прискоренні виробництва дронів, реформі закупівель та впровадженні сучасних підходів до управління оборонною сферою. В умовах активної фази війни зміна керівника Міністерства оборони є вкрай ризикованою", – йшлося в тексті петиції.

У зв'язку з цим, авторка петиції закликала звернутися до президента з рекомендацією залишити Федорова на посаді для забезпечення стабільності та продовження реформ в оборонній сфері, а також взяти під контроль ситуацію з можливими кадровими змінами в Міноборони.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України. В той же час, за квотою президента не були призначені міністр закордонних справ, а також міністр оборони, подань по цим кандидатурам не надійшли.

З того часу, понад місяць у Києві та у низці інших міст тривали протести за діалог і реформи в оборонному секторі та поверенння Федорова на посаду міністра оборони.

Кабмін з 20 липня поклав виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, а уже 19 серпня парламент підтримав подання президента про призначення Хмари на посаду міністра.

19 серпня один із ініціаторів протесту, ветеран та активіст, колишній бойовий медик батальйону "Вовки да Вінчі" Дмитро Козятинський заявив, що на мою думку, у ситуації, яка склалася, варто перейти до класичної адвокації й пушити реформи без вулиці.

26 вересня Федоров оголосив про запуск проєкту "Армії роботів" для розвитку та масштабування роботизованих технологій у війні, наголосивши на необхідності їхнього використання для виконання найбільш небезпечних завдань і збереження життя військових.

Про це повідомляється з посиланням на Петицію на сайті Верховної Ради України.

Федоров став радником міністра оборони Італії.

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна поступово втрачає перевагу у війні та має лише кілька місяців для важливих змін. На його думку, країні бракує чіткого плану перемоги, а бюрократія, корупція та слабке впровадження нових технологій не дають використати весь потенціал. Водночас Федоров вважає, що Україна все ще має можливість змінити ситуацію.

Федоров заявив, що Україна поступово програє війну.

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що не виключає своєї участі в майбутніх президентських виборах.

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