П’ятниця 13-го листопада: : які справи краще відкласти та що віщують прикмети

У п’ятницю 13-го за народними повір’ями не рекомендують розпочинати нові справи, позичати гроші або давати їх у борг. Цю дату здавна пов’язують із різними забобонами та прикметами, які нібито можуть впливати на перебіг подій.

У 2026 році п’ятниця 13-го припадає на листопад. Цього року така дата також була в лютому та березні.

Чому люди остерігаються п'ятниці 13-го

Забобонні люди в багатьох країнах вважають цю дату нещасливою, оскільки, за переказами, саме в п'ятницю 13-го розіп'яли Ісуса Христа.

Багато хто вважає, що на п'ятницю 13-го "вилазить" всіляка погань, а відьми влаштовують свої шабаші.

Існує також ще одна історична подія, яка на довгий час вселила жах у головах забобонних. Так, 13 квітня 1307 року, яка випала на п'ятницю, заарештували лицарів ордена тамплієрів. Після цього за рішенням інквізиції їх спалили на багатті.

Крім того, "жах" цієї дати закріпив відомий американський слешер "П'ятниця-13-е", що вийшов на екрани 1980 року. Фільм має низку сиквелів і римейків, які не дають забути забобонним людям, що п'ятниця 13-те є нещасливою датою.

Чого не можна робити в п'ятницю 13-го

Не можна розпочинати нову справу, це може спричинити невдачу.

Не можна висаджувати рослини. У народі вважається, що вони не будуть плодоносити.

Не варто планувати весілля цього дня, оскільки шлюб буде ненадійним.

Стоячи біля дзеркала, не можна думати про погане.

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