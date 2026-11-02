Під час режиму тиші з Олешок евакуювали також тіла військових і цивільних

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Під час встановленого режиму тиші з міського моргу тимчасово окупованих Олешок Херсонської області та прилеглих територій вивезли тіла загиблих військових і цивільних осіб. Про це на пресконференції повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, відповідно до досягнутих домовленостей із російською стороною, тіла загиблих, чиї родичі проживають на підконтрольній Україні території, будуть повернуті в Україну в рамках щомісячних заходів із репатріації. Також у рамках гуманітарних процедур раніше відбулася евакуація цивільного населення — понад 750 мешканців Олешок вивезли гуманітарним конвоєм, частина з яких прибула в Україну через територію Білорусі.

Джерело: РБК-Україна.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.





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