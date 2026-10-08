Під час тривоги в гімназії Бердичева вибухнула граната, яку принесла учениця

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У гімназії №17 у Бердичеві Житомирської області під час повітряної тривоги в укритті вибухнула навчальна граната. Її до закладу принесла 11-річна учениця. Унаслідок інциденту ніхто з дітей та працівників гімназії не постраждав.

“У Бердичеві поліцейські з’ясовують обставини використання навчальної гранати в місцевій гімназії”, - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що 8 жовтня близько 11-ї години надійшло повідомлення про ймовірний вибух у приміщенні гімназії № 17.

За даними поліції, 11-річна учениця гімназії принесла з собою дві навчально-тренувальні гранати. Перебуваючи в укритті під час повітряної тривоги, дівчинка спробувала розібрати одну з них, у результаті предмет спрацював.

Поліцейські вилучили з місця події залишки однієї гранати та другий піротехнічний засіб.

Станом на 14:00 ніхто з присутніх у приміщенні гімназії до лікарів не звертався.

Нині триває з’ясування всіх обставин події, зокрема встановлення походження гранат.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Житомирській області.

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