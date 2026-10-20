Під дронами й авіабомбами — з Комишувахи евакуювали трьох людей і собаку

Поліцейські разом із капеланами провели чергову евакуацію з Комишувахи Запорізької області. Під час небезпечного виїзду вони вивезли трьох людей, серед яких була лежача літня жінка, а також врятували покинуту вівчарку. Під час операції над містом помітили російські дрони, а згодом почали падати керовані авіабомби.

Небо над Комишувахою залишається небезпечним, але люди все ще чекають на допомогу. Поліцейські разом із капеланами продовжують евакуювати мешканців із-під обстрілів. Черговий виїзд ледь не обернувся трагедією, однак команді вдалося врятувати трьох людей і собаку.

Дрон помітили за кілька десятків метрів від будинку

Під час евакуації поліцейські мали забрати лежачу літню жінку та двох чоловіків. Однак, коли вони були вже за кілька десятків метрів від оселі, у небі помітили дрон. Довелося терміново шукати укриття. Майже годину люди перечікували небезпеку в схованках. Тим часом до першого безпілотника приєдналися інші. Вони облітали зруйновані будинки та шукали цілі.

Ситуація стала ще небезпечнішою, коли по місту почали бити керовані авіабомби — КАБи. Попри загрозу, евакуацію не припинили. Дочекавшись слушного моменту, поліцейські та капелани зібрали людей і допомогли їм дістатися автомобіля. Родина взяла із собою лише найнеобхідніше. Щойно всі опинилися в машині, водій на великій швидкості вирушив до транзитного центру в Запоріжжі, де евакуйовані могли отримати подальшу допомогу.

З подвір’я винесли виснажену вівчарку

Під час цього виїзду врятували не лише людей. Допомоги потребувала й вівчарка, яку власники залишили на подвір’ї. Собака опинилася за високим парканом і не могла самостійно вибратися. Через вибухи тварина отримала контузію, а тривале перебування без їжі виснажило її.

Поліцейські змогли легко впіймати вівчарку, обережно взяли її на руки та винесли до автомобіля. Так тварина також опинилася в безпеці. Загалом під час цього виїзду вдалося врятувати чотири життя — трьох людей і собаки.

Евакуювати людей стає дедалі важче

За словами учасників евакуацій, із кожним днем виїжджати з небезпечних районів стає складніше. Обстріли посилюються, а кількість російських дронів у небі зростає. Додаткову небезпеку створюють сезонні дощі, які розмивають дороги та ускладнюють рух транспорту. Через це кожен виїзд потребує особливої обережності. Навіть короткий шлях до автомобіля може стати небезпечним, якщо поблизу з’являється безпілотник або починається обстріл.

Поліцейські закликають мешканців не відкладати евакуацію до останнього моменту. Якщо ви перебуваєте в небезпечному районі й потребуєте допомоги з виїздом, звертайтеся до поліції. Зволікання може коштувати життя. Завчасна евакуація дає більше шансів безпечно залишити небезпечну територію. Про це повідомляє Національна поліція України.

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