Під Києвом за $4 мільйони продається маєток колишнього топменеджера Газпрому

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У селі Іванковичі під Києвом виставили на продаж за 4 мільйони доларів маєток площею 850 квадратних метрів, власником якого виявився громадянин росії Валерій Канюка — колишній топменеджер дочірньої структури російського «Газпрому».

«Резиденція розташована на ділянці площею 70 соток і має гостьовий будинок, будинок для охорони та власний парк. Усередині облаштовані збройова кімната, зала для дегустації вина, бібліотека, більярдна, сауна та два басейни — критий і вуличний», — зазначається в матеріалах розслідування «Слідство.Інфо».

Окрім продажу, нерухомість пропонують здати в оренду за 7,5 тисячі доларів на місяць. Рієлтор, який опублікував рекламні відео з оглядом будинку, у коментарі журналістам заявив, що зняв ролики «для того, щоб були підписники», а в агентстві нерухомості The Capital припустили, що об’єкт потрапив у базу без попередньої перевірки, після чого оголошення видалили.

Сам Канюка з 2017 до 2024 року працював радником у приватних нафтогазових компаніях рф, а у 2009 році оформив будинок за українським паспортом, який нині є недійсним. З 2015 до 2022 року він приїжджав в Україну 26 разів, востаннє виїхавши у січні 2022 року якраз перед війною. У 2003 році чоловік отримав паспорт громадянина рф в Ямало-Ненецькому окрузі та є чинним російським платником податків. В Україні працюють і ведуть бізнес його дорослі сини, один із яких володіє частиною земельної ділянки під маєтком в Іванковичах.

Джерело: розслідування видання «Слідство.Інфо».

28 жовтня Фонд державного майна України провів кілька приватизаційних аукціонів, на яких продав державні та підсанкційні об’єкти на загальну суму 1,18 млрд грн. Серед реалізованого майна — квартира російського пропагандиста Артемія Лєбєдєва, розташована в історичному центрі Києва.

У 2023 році Кабінет міністрів передав дві квартири у Києві та інше майно російського блогера та пропагандиста Артемія Лебедєва до управління Фонду держмайна (ФДМ) .

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