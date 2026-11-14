Під контролем України залишається четверта частина Донецької області

На початок листопада українська влада контролювала приблизно 26,3% території Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, 41 територіальна громада області повністю перебуває під тимчасовою окупацією Росії. З них 20 окуповані ще з 2014 року.

Очільник Донецької ОВА додав, що ще вісім громад окуповані частково. Водночас 13 громад віднесено до територій активних бойових дій, а чотири – до територій можливих бойових дій.

По це Вадим Філашкін повідомив в інтерв’ю «Главкому».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив 14 листопада, що представники США на недавніх переговорах вперше запропонували обговорити можливість вступу України до НАТО в обмін на виведення українських військ із Донбасу.

Державний секретар США Марко Рубіо у кулуарах дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 в Атланті заявив, що наразі немає підстав стверджувати про наближення переговорного врегулювання війни Росії проти України. Також він висловив сумнів, що російський диктатор путін зупиниться, навіть якщо отримає весь Донбас.

Росія не має наміру відмовлятися від планів захопити весь Донбас. Про це 27 жовтня диктатор Володимир Путін заявив під час телефонної розмови з президентом Фінляндії та прем’єр-міністром Норвегії.