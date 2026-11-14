Підліткам знадобилася медична допомога після екстремального походу на Говерлу

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У ніч проти 14 листопада гірські рятувальники провели операцію з порятунку туристичної групи із Запоріжжя в Карпатах. Серед учасників походу були неповнолітні, яким після сходження знадобилася допомога медиків.

За інформацією ДСНС, туристична група із Запоріжжя у складі 12 осіб вирушила маршрутом від урочища Заросляк до гори Говерла. Під час походу у декількох учасників різко погіршилося самопочуття. Допомоги потребували четверо неповнолітніх туристів – троє хлопців 2007, 2010 та 2012 років народження та дівчина 2010 року народження.

В одного з юнаків, окрім сильного переохолодження, виник гострий біль у животі. У решти трьох підлітків рятувальники виявили ознаки гіпотермії.

На допомогу туристам оперативно вирушили гірські пошуково-рятувальні відділення. Фахівці дісталися до групи вночі, оцінили стан постраждалих і надали їм домедичну допомогу: зігріли підлітків та напоїли гарячим чаєм.

«Згодом чотирьох неповнолітніх спецтранспортом доправили з гірської місцевості до села Видричка Рахівського району. Там їх передали бригаді екстреної медичної допомоги для подальшого обстеження», – повідомили у ДСНС.

Інші восьмеро учасників групи вирішили не продовжувати нічний спуск і залишилися на ночівлю в безпечному місці – будинку лісника на полонині Перемичка.

У Службі порятунку нагадують, що під час походів у гори важливо враховувати погодні умови, обирати маршрути відповідно до фізичної підготовки та мати із собою теплий одяг, запас води й засоби зв’язку.

«Не нехтуйте правилами безпеки, адже в горах навіть незначне погіршення самопочуття може становити серйозну небезпеку», – наголосили у ДСНС.

Раніше Арсен Мірзоян показав кадри із сольного походу засніженими Карпатами.

У Карпатах температура опустилася до -9°С.

За повідомленням гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook, станом на 9:00 5 листопада 2026 року на горі Піп Іван було ясно.

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